Цены на услуги связи в Тюменской области на контроле правительства региона

Заседание рабочей группы по информационной инфраструктуре Тюменской области прошло на прошлой неделе под председательством директора департамента информатизации Тюменской области Станислава Логинова с участием представителей органов исполнительной власти, местного самоуправления и операторов связи.
В ходе заседания участниками обсуждены мероприятия, направленные на предупреждение ухудшения оказания телекоммуникационных услуг жителям Тюменской области и сохранение эффективности работы государственных информационных систем.
Рассмотрен вопрос о мерах поддержки операторов связи федерального и регионального уровня. В ходе рассмотрения до операторов связи доведена информация о существующих государственных мерах поддержки для IT-компаний, а также о мерах, разрабатываемых в нашем регионе.
Помимо этого, на заседании рассмотрены предложения по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 16.03.2022 № 121 в части форматов взаимодействия и методики оповещения при возникновении аварий и инцидентов на сетях связи.
Напомним, что рабочая группа является постоянно действующим органом комиссии по цифровому развитию Тюменской области, в ее состав входят как представители исполнительных органов власти Тюменской области и подведомственных им учреждений, так и представители муниципалитетов, ресурсоснабжающих организаций, крупных телекоммуникационных компаний и операторов связи.