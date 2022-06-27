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Цены на услуги связи в Тюменской области на контроле правительства региона

27 июня 12:23
Фото: pexels.com
Операторам связи Тюменской области рекомендовано принять меры по недопущению завышения стоимости оказания телекоммуникационных услуг и ухудшения качества оказания таких услуг. Об этом сегодня, 27 июня, сообщили в пресс-службе регионального департамента информатизации.

Заседание рабочей группы по информационной инфраструктуре Тюменской области прошло на прошлой неделе под председательством директора департамента информатизации Тюменской области Станислава Логинова с участием представителей органов исполнительной власти, местного самоуправления и операторов связи.

В ходе заседания участниками обсуждены мероприятия, направленные на предупреждение ухудшения оказания телекоммуникационных услуг жителям Тюменской области и сохранение эффективности работы государственных информационных систем.

Рассмотрен вопрос о мерах поддержки операторов связи федерального и регионального уровня. В ходе рассмотрения до операторов связи доведена информация о существующих государственных мерах поддержки для IT-компаний, а также о мерах, разрабатываемых в нашем регионе.

Помимо этого, на заседании рассмотрены предложения по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 16.03.2022 № 121 в части форматов взаимодействия и методики оповещения при возникновении аварий и инцидентов на сетях связи.

Напомним, что рабочая группа является постоянно действующим органом комиссии по цифровому развитию Тюменской области, в ее состав входят как представители исполнительных органов власти Тюменской области и подведомственных им учреждений, так и представители муниципалитетов, ресурсоснабжающих организаций, крупных телекоммуникационных компаний и операторов связи.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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