nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Синоптики не обещают жителям Тюмени жаркий июль

27 июня 12:00
Фото: 1Mi
Тёплая погода ожидается в Тюменской области только во второй декаде июля. С 7 по 10 число возможно до +23 градусов. Жарких дней в ближайшее время тюменцам ждать не стоит, сообщает Гисметео.
Сюжет
Тюмень

При этом ясная и солнечная погода прогнозируется с 13 по 16 июля в южной части региона. Дневная температура воздуха может повыситься до +26 градусов. Между тем 2 недели назад синоптики прогнозировали в областной столице до +30 градусов, но пока город накрывают облака. Похожая ситуация в Ишиме и Тобольске.

В прошлом году уже в мае отмечалось до +32 градусов, при этом из-за засухи выросла опасность лестных пожаров. Сейчас тревожная ситуация с пожарами отмечается в Якутии и центральной части Казахстана.

Материалы по теме
В субботу тюменцев ждет последний день теплой и солнечной погоды на этой неделе
#Новости#Тюмень#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25