Синоптики не обещают жителям Тюмени жаркий июль

При этом ясная и солнечная погода прогнозируется с 13 по 16 июля в южной части региона. Дневная температура воздуха может повыситься до +26 градусов. Между тем 2 недели назад синоптики прогнозировали в областной столице до +30 градусов, но пока город накрывают облака. Похожая ситуация в Ишиме и Тобольске.