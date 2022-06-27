С тюменской молодёжью связаны надежды на продолжение успешного развития города

«Молодые тюменцы имеют большие возможности для реализации интеллектуального и творческого потенциала, уверенно заявляют о себе в научной, культурной, общественной и спортивной жизни областного центра. Осознавая ответственность за будущее родного города, уже сейчас совершают много полезных дел на благо тюменской земли»,подчеркнул Евгений Заболотный.