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С тюменской молодёжью связаны надежды на продолжение успешного развития города

27 июня 04:20
Фото: Тюменская городская Дума
Председатель Тюменской городской Думы поздравил юношей и девушек с Днём молодёжи, отметив, что юные горожане готовы упорно идти к мечте и быстро ориентироваться в меняющихся условиях.

С молодежью связаны надежды на продолжение успешного развития Тюмени, области и всей страны, сказал Евгений Заболотный.

«Молодые тюменцы имеют большие возможности для реализации интеллектуального и творческого потенциала, уверенно заявляют о себе в научной, культурной, общественной и спортивной жизни областного центра. Осознавая ответственность за будущее родного города, уже сейчас совершают много полезных дел на благо тюменской земли»,подчеркнул Евгений Заболотный.

Он пожелал молодежи уверенности в своих силах, быть всегда прогрессивной, покорять новые вершины, вдохновения, удачи и любви.

#Новости#Анна Доронина#Общество
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