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Подробности происшествия с тюменскими туристами на озере Тургояк

27 июня 09:44
Фото: Центр ГИМС ГУ МЧС России по Челябинской области
Днем 26 июня специалисты ГИМС по Челябинской области спасли группу туристов из Тюмени, которые плавали на сап-бордах по озеру Тургояк. Во время их прогулки начался шторм, и тюменцы подали сигнал бедствия. «Наш Город» выяснил, что любители экстрима организовали приключение самостоятельно.
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Отдых

«Молодые люди все совершеннолетние. Да, у некоторых из них не было спасательных жилетов. Они стояли на необорудованном пляже. Компания сама себе заказывала автобус от Тюмени до места отдыха и обратно, а организатором является не официальное лицо, а кто-то из них»,рассказали «Нашему Городу» в ГИМС ГУ МЧС по Челябинской области.

На четырех «досках» находились 11 человек. Некоторые туристы пренебрегли безопасностью на воде и не надели спасательные жилеты. Когда компания молодых тюменцев выходила на воду, был штиль. Шторм начался уже в процессе плавания. Они промокли, замерзли и испугались.

На озере Тургояк едва не погибли туристы из Тюмени
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К счастью, у тюменских туристов были с собой мобильные телефоны. Экстремалы позвонили в службу спасения и сообщили, что терпят бедствие.

В это же время на озере Тургояк были и другие группы из Тюмени. Любовь С. ездила на отдых с группой от организации «Сибирский пилигрим». Их компания уехала с озера еще до шторма.

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#Новости#Отдых#ГИМС#Вода#Происшествие#Туризм#Тюмень#Анна Доронина#Общество
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