Подробности происшествия с тюменскими туристами на озере Тургояк

«Молодые люди все совершеннолетние. Да, у некоторых из них не было спасательных жилетов. Они стояли на необорудованном пляже. Компания сама себе заказывала автобус от Тюмени до места отдыха и обратно, а организатором является не официальное лицо, а кто-то из них»,рассказали «Нашему Городу» в ГИМС ГУ МЧС по Челябинской области.
На четырех «досках» находились 11 человек. Некоторые туристы пренебрегли безопасностью на воде и не надели спасательные жилеты. Когда компания молодых тюменцев выходила на воду, был штиль. Шторм начался уже в процессе плавания. Они промокли, замерзли и испугались.
К счастью, у тюменских туристов были с собой мобильные телефоны. Экстремалы позвонили в службу спасения и сообщили, что терпят бедствие.
В это же время на озере Тургояк были и другие группы из Тюмени. Любовь С. ездила на отдых с группой от организации «Сибирский пилигрим». Их компания уехала с озера еще до шторма.