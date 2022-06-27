Подробности происшествия с тюменскими туристами на озере Тургояк

«Молодые люди все совершеннолетние. Да, у некоторых из них не было спасательных жилетов. Они стояли на необорудованном пляже. Компания сама себе заказывала автобус от Тюмени до места отдыха и обратно, а организатором является не официальное лицо, а кто-то из них»,рассказали «Нашему Городу» в ГИМС ГУ МЧС по Челябинской области.