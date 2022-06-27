Параллельный импорт не спасет от дефицита автомобилей и спецтехники

Сейчас в РФ налажены поставки в основном б/у запасных деталей для машин. Автомобили перегоняют в РФ в частном порядке (физлица). Только в этом случае больших объёмов ждать не стоит, сейчас России требуется каждый год до 800 000 новых автомобилей. Другой момент, где их достать? Дефицит ощущается во всём мире из-за кризиса полупроводников.