Параллельный импорт не спасет от дефицита автомобилей и спецтехники

Законопроект о параллельном импорте принят сразу во втором и третьем чтениях. Стоит отметить, что его будет регулировать Минпромторг, он создаёт список для подобных товаров.
Проще всего обстоят дела с одеждой. Даже после ухода с рынка многих брендов на рынках и маркетплейсах дефицита товаров этой группы не ощущается. Сложнее всего ситуация с ввозом электроники, бытовой техники, спецоборудования. Для этого требуется или маркировка РСТ или ЕАС.
«С сертификацией ничего не меняется. Ведь сертификацией занимается ЗАЯВИТЕЛЬ – это как раз компания, которая завозит данную продукцию в РФ – здесь необязательно участие именно производителя или обладателя торговой марки»,отмечает соучредитель ГК «СЛК» Дмитрий Аржаных.
Для ввоза смартфонов или и некоторой электроники требуется предоставить нотификацию ФСБ. В отдельных случаях поставка товаров может закончится уголовным преследованием и крупным штрафом.
Получается, что импортёру проще не связываться с параллельным импортом, а наладить «серые» поставки и продажи через небольшие интернет-магазины, которые не жалко закрыть в случае претензий со стороны властей.
Теперь сложнее будет провести гарантированный ремонт некоторых деталей.
Из-за изменений в логистике могут вырасти цены. В частности это касается крупногабаритной техники.
«У нас не легализован параллельный импорт автомобилей и запчастей, у нас прямо запрещен техрегламентом Таможенного союза ввоз автомобилей партиями. Для этого нужно получить одобрение типа транспортного средства, а получить его может только правообладатель, больше никто»,заметил вице-президент НАС Антон Шапарин.
Сейчас в РФ налажены поставки в основном б/у запасных деталей для машин. Автомобили перегоняют в РФ в частном порядке (физлица). Только в этом случае больших объёмов ждать не стоит, сейчас России требуется каждый год до 800 000 новых автомобилей. Другой момент, где их достать? Дефицит ощущается во всём мире из-за кризиса полупроводников.
Можно надеяться на то, что западные компании не захотят терять прибыль и будут стараться продавать свои товары в Россию любыми обходными путями, что «бабло побеждает зло». Однако Дмитрий Потапенко не разделяет этих идей и напоминает, что в развитых странах рынок устроен иначе. Корпорации имеют разные рычаги давления на посредников.