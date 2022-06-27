На озере Тургояк едва не погибли туристы из Тюмени

«Сегодня, 26 июня, около 15:30 на пульт Единой дежурной диспетчерской службы поступило сообщение о терпящих бедствие туристах sup-бордистах на озере Тургояк в районе острова Веры. Совместными усилиями горе-туристам помогли покинуть их „доски“, подняться на борт патрульного катера ГИМС и парусно-моторного судна „Школы Флагман“. Промокших, продрогших и напуганных любителей водного экстрима (не на всех были одеты спасательные жилеты, да и погода не располагала для выхода на водоём на sup-борде) транспортировали на берег! Благодаря слаженным, грамотным и незамедлительным действиям всех участников спасательной операции — 11 туристов избежали трагических последствий, которые, к сожалению, очень часто случаются», сообщили в управлении ГИМС по Челябинской области.