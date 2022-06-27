На озере Тургояк едва не погибли туристы из Тюмени

Благодарность сотрудникам ГИМС разместил житель Миасса Вадим К. Мужчина сообщил, что спасатели экстренно отреагировали на сигнал бедствия от тюменцев.
«Сотрудники ГИМС МСЧ (Государственная инспекция по маломерным суда) отличилась на оз. Тургояк, спасли жизнь 11 человек. Гости с г. Тюмени решили прокатиться по нашей жемчужине Урала, на 4-х SUP‑board. Сами видите не состыковки — 11 человек на 4 доски, некоторые были без спасательных жилетов. Вышли со стороны, ориентир „Серебряных песков“, дошли до середины Тургояка, поднялся шторм, и тут они поняли, чем закончится их путешествие по воде, набрали 112 и подали сигнал бедствие. Сотрудники в кратчайшие сроки отреагировали, спасли людей», пишет Вадим.
Стоит отметить, что судя, по прикрепленным к посту фотографиям, тюменцы действительно пренебрегли правилами безопасности на воде — на некоторых людях действительно отсутствовали спасательные жилеты. Информацию об этом подтвердили и в управлении ГИМС по Челябинской области.
«Сегодня, 26 июня, около 15:30 на пульт Единой дежурной диспетчерской службы поступило сообщение о терпящих бедствие туристах sup-бордистах на озере Тургояк в районе острова Веры. Совместными усилиями горе-туристам помогли покинуть их „доски“, подняться на борт патрульного катера ГИМС и парусно-моторного судна „Школы Флагман“. Промокших, продрогших и напуганных любителей водного экстрима (не на всех были одеты спасательные жилеты, да и погода не располагала для выхода на водоём на sup-борде) транспортировали на берег! Благодаря слаженным, грамотным и незамедлительным действиям всех участников спасательной операции — 11 туристов избежали трагических последствий, которые, к сожалению, очень часто случаются», сообщили в управлении ГИМС по Челябинской области.
Ранее «Наш город» писал, что жительницу Тюмени могут представить к награде за спасение мужчины от прыжка с 10 этажа. Елена Бериева отговорила от рокового поступка неизвестного мужчину, которого встретила в своем подъезде.