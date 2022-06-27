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На 87% вырос спрос на торговый бизнес в Тюмени

27 июня 10:48
Фото: 1Mi
Согласно данным аналитиков «Авито», за весну текущего года тюменцы стали чаще интересоваться торговым бизнесом. По сравнению с 2021 годом, спрос на этот вид недвижимости вырос на 87%. Также увеличилось число помещений, которые сдают в аренду, сообщает «РБК Тюмень».
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Тюмень

«За период с середины мая по середину июня стало на 4% больше торговых площадей, сдающихся в аренду. За год этот же показатель вырос на 32,2%. Кроме того, поднялась и стоимость аренды квадратного метра за месяц»,пояснил изданию Тимур Зайцев, специалист «Авито Недвижимости».

По данным руководителя направления коммерческой недвижимости Зайцева, арендная плата за май–июнь 2022 года выросла на 4,9%, а по сравнению с прошлым годом — на 18%.

Цены на покупку квадратного метра торговой площади тоже изменились. За последнее время они снизились на 3,5%, а за год — увеличились на 10,7%.

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#Новости#Торговая недвижимость#Аренда#Бизнес#Тюмень#Анна Доронина#Общество
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