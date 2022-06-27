На 87% вырос спрос на торговый бизнес в Тюмени

«За период с середины мая по середину июня стало на 4% больше торговых площадей, сдающихся в аренду. За год этот же показатель вырос на 32,2%. Кроме того, поднялась и стоимость аренды квадратного метра за месяц»,пояснил изданию Тимур Зайцев, специалист «Авито Недвижимости».