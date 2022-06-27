Квартира с чистовой отделкой от застройщика — в ЖК «Ленинград»

Собственная уютная квартира в хорошем районе — что может быть лучше? Например, эта же квартира, но с ремонтом. Возможно ли сейчас при покупке жилья сэкономить на ремонте? С ЖК «Ленинград» это вполне реально.

Именно сейчас застройщик предлагает тем, кто находится в поисках хороших вариантов на рынке недвижимости, весьма выгодный ход — купить однокомнатную квартиру уже с ремонтом за 4 250 000 рублей. Чистовая отделка от застройщика — это возможность избежать утомительного ремонта, сэкономить время, силы, нервы и средства. Фото: мойленинград.рф В квартире с ремонтом будут установлены межкомнатные двери, пол застелен ламинатом высшего класса, а на стенах поклеены обои под покраску, благодаря чему каждый сможет выбрать цветовое решение на свой вкус и поменять его в любой момент. В комнатах — натяжные потолки, а в санузлах — плитка и керамогранит. В каждой комнате выведены розетки и выключатели. В квартире с черновой отделкой идеально ровные стены и потолок, установлены радиаторы, розетки и выключатели. При выборе же квартиры с чистовым ремонтом новоиспеченных хозяев ждут лишь минимальные хлопоты по подбору мебели, после которых наступит жизнь в комфорте и уюте. Это идеальный вариант для тех, кто не готов ждать, копить средства на отделку, а мечтает поскорее заселиться в свою собственную квартиру. Помимо перечисленных выше плюсов ремонт от застройщика это ещё: — гарантия качества работ;

— минимизация ошибок;

— фиксированная стоимость;

— отсутствие наценки за материалы;

— соблюдение сроков;

— квалифицированный контроль. Ещё один несомненный плюс — стоимость ремонта можно включить в сумму ипотеки*. Таким образом ежемесячный платеж будет равен 23 000 рублей. Фото: мойленинград.рф Однокомнатная квартира в ЖК «Ленинград» станет отличным решением квартирного вопроса. Это прекрасный вариант для жизни, ведь дома «Ленинграда» расположены в районе с развитой инфраструктурой, в шаговой доступности находятся магазины, аптеки, кафе и действующий муниципальный детский сад. Школа и поликлиника — в 3 минутах езды, а ТРЦ «Колумб» — в 7 минутах. Прямо из квартала можно выехать на кольцевую автодорогу и быстро добраться куда угодно. А ещё в непосредственной близости проходят 6 маршрутов общественного транспорта. Теперь с акцией «Ремонт от застройщика» жизнь в «Ленинграде» стала ещё доступнее. *от банка ДОМ.РФ с первоначальным взносом 20%, сроком на 20 лет и ставкой 5,1% годовых. Подробнее на сайте: https://мойленинград.рф/