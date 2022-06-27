Если брать налог на время, проведенное в пробках, власти Тюмени озолотятся

«И никого не волнуют наши проблемы с выездом. Как видите застройщик объект сдал и смылся, а до властей достучаться невозможно. Да и дороги — это же дорогое дело, а потому нам только обещают, что когда-то что-то будет. Но когда они это „что-то“ построят, тут уже в два раза численность населения увеличится. И это „что-то“ будет пластырем на огромной рваной ране», негодует Сергей Немыкин, житель Комарово.