Если брать налог на время, проведенное в пробках, власти Тюмени озолотятся

В 2008 был утвержден генеральный план развития города вплоть до 2040 года. Уже тогда планировалась застройка в районе нынешней Тюменской Слободы.
Но, во-первых, на карте под жилые комплексы планировалось отдать значительно меньше территории, чем застроено сейчас. Во-вторых, даже для этой уменьшенной версии Тюменской слободы, было предусмотрено три выезда: на Московский тракт, на улицу Закалужскую и на улицу Калинина через улицу Фармана Салманова.
Также у жителей Комарово по плану было два выезда на Червишевский тракт. Звучит довольно удобно. Вероятно, это заслуга Олега Ковтуна, который тогда был главным архитектором. Но всей этой утопии было не суждено сбыться.
Сейчас в Тюменской слободе проживает более 60 тысяч жителей, большая часть из них — автомобилисты. В том же районе возводится еще три жилых комплекса. Пока везет тем, кто живет в домах у Московского тракта. Они последние полгода могут более-менее быстро выехать на главные дороги города.
Если квартира человека располагается в доме, что запрятан поглубже, то к пути до центра города, где работает большинство местных, нужно добавлять минимум 20 минут. Они нужны на попытку выехать из «Ямальского — 2». Чтобы добраться до того же Московского тракта порой приходится огибать весь район.
Но стоит вспомнить про выезд на Червишевский тракт, расположенный в Комарово. К этой улочке Престольной, где выделено лишь по одной полосе для движения в каждую сторону, сползаются и водители жилых комплексов Тюменской слободы, в разы увеличивая нагрузку на улицу. Второго выезда на Червишевский тракт, который нарисован на плане 2008-го года все еще нет.
А прямо за Комарово еще и располагается деревня Падерино. Как ее жители выбираются в город? Также через Престольную.
«Мы переехали в Ямальский-2 с семьей в 2016 году, тогда микрорайон только-только сдавался. У нас был только один выезд из микрорайона — через улицу Закалужскую. Утром и вечером там приходилось стоять в пробке по часу. Или был другой вариант: проехать три километра через Комарова и встать в пробку там. Думаете ситуация как-то значительно изменилась за 6 лет? Нет», рассказывает Григорий Вершинин, местный житель.
Только в конце прошлого года жителям проложили дорогу на Московский тракт. Но и этого, учитывая быстро разрастающийся микрорайон, недостаточно. К тому же в начале лета оба тракта закрыли на ремонт, заблокировав и существующие выезды.
Водители, проживающие в Тюменской слободе, признаются, что в этот период им проще было обогнуть весь город по объездной, чем протискиваться на тракты и ехать в город напрямую.
Вполне вероятно, что объекты сданы без необходимых выездов так как в городе уже нет главного архитектора. Ковтун покинул свой пост в 2013 году, после чего эту должность упразднили. Теперь его обязанности выполняют городские власти.
В положении о департаменте земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени не прописана обязанность информировать жителей города о проектах застройки и намеченном строительстве. А потому покупатели квартир в новых районах не знают, будут у них выезды или нет.
При выдаче разрешения на строительство ЖК не учитывается дорожная инфраструктура. Застройщик получает разрешение на готовый участок. Прокладывать дороги в рамках строительства ЖК ни он, ни городские власти не обязаны. К тому же застройщику даже небольшая дорога выйдет в копеечку, да и позже она себя не окупит. А городские власти сконцентрированы на более масштабных проектах.
Департамент земельных отношений и градостроительства Администрации города, которым руководит Дмитрий Иванов, пока озадачена другой проблемой — застройщики не хотят брать центральные районы города под реновацию.
«Городские власти никого не могут принуждать, а только настойчиво рекомендовать застройщикам в первую очередь строить на территории, где стоят ветхие дома, подлежащие расселению и сносу», говорил Иванов депутатам, подводя итоги 2021-го года.
Тогда же он отчитался о том, что за прошедший год было введено в эксплуатацию более одного миллиона квадратных метров жилья при плане в 996 тысяч квадратных метров. Сдано почти два десятка новых жилых комплексов, ведутся работы по возведению еще пяти.
Вместе с тем лишь на 16 ранее застроенных территориях начали развивать инфраструктуру. Причем развитие ведется в районах, где квартиры сдали более 5, а где-то и 10 лет назад.
В любом случае последнее слово всегда стоит за главой города Русланом Кухаруком, который ранее также руководил департаментом земельных отношений и градостроительства. Но и он одобряет все планы застройщиков.
Из-за этой системы все жалобы на отсутствие дорог валятся на городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта. Но дороги дело дорогое, особенно, если кто-то предположительно крадет средства из бюджета, выделенные на них.
Напомним, что сейчас в суде до сих пор рассматривают дело бывшего директора департамента Игоря Фролова, который обвиняется в краже бюджетных средств.
Возможно именно из-за такого директора в городе так плохо идут дела со строительством дорог.
Недавно власти сообщили о строительстве шестиполосной дороги в Тюменской слободе, которая пройдет и через Комарово. Местные жители от такого решения не в восторге. Им и так не удается выехать утром в город, а тут еще и огромная трасса появится, которая только усугубит проблему с автомобильным трафиком.
«А пока мы все дружно и пытаемся протиснуться в город по узеньким улочкам. А если на выезде будет хоть какое-то маломальское ДТП, то все, капут, ребята», рассказывает Ирина Деева, живущая в Комарово.
Серьезные ДТП здесь происходят на так часто. Но по словам местных жителей, машины шоркаются и царапаются почти каждый день. Сейчас водители по несколько часов ждут аварийного инспектора, всем приходится стоять, ведь развернуться уже нет возможности.
«Уже сколько раз мы кричали о том, что нам нужны развязки. Не гигантские новые дороги, а именно развязки! Единственный выезд из района не справляется с потоком машин! А потому водителям, чтобы выехать отсюда, приходится нарушать ПДД. На перекрестке Уездная-Губернская в часы пик всегда ад какой-то», негодует Руслана Жаровцева, живущая в ЖК «Клевер парк».
Казалось, ситуацию могла бы улучшить грамотная организация движения на этих участках, но на деле ГИБДД только усугубляет ситуацию, запрещая левые повороты, отчего машины стоят еще дольше.
«И никого не волнуют наши проблемы с выездом. Как видите застройщик объект сдал и смылся, а до властей достучаться невозможно. Да и дороги — это же дорогое дело, а потому нам только обещают, что когда-то что-то будет. Но когда они это „что-то“ построят, тут уже в два раза численность населения увеличится. И это „что-то“ будет пластырем на огромной рваной ране», негодует Сергей Немыкин, житель Комарово.
«Девелоперам, осуществляющим застройку новых территорий необходимо изначально оценивать потенциальный поток личного и общественного транспорта на данных территориях, с учетом планов застройки (этажности, внутрирайонных дорог и т. п.). К тому же развитие общественного транспорта не успевает за застройкой новых микрорайонов и кварталов, как следствие, это ведет к повышенной „автомобилизации“ новых микрорайонов», считает урбанист Марсель Фаттахов.
По его мнению, здесь нужен более тесный диалог девелоперов и городской администрации. Но застройщикам «Запсибгазпром» (Ямальский — 2), «ТАЛАН» (Интеллект-квартал), «ТДСК» (Комарово), что возвели дома в Тюменской слободе, одобрили проекты и без выездов. Хотя очевидна необходимость того, чтобы обеспечение застройки и доступности новых территорий были синхронными процессами.
Также урбанист полагает, что по «проблемным» выездам из уже построенных микрорайонов одним из решений может стать более корректное регулирование потоков в часы пик. А также создание более привлекательных механизмов пользования общественным транспортом или средствами индивидуальной мобильности.
«ЖК строятся огромными количествами, огромной этажности. Они созданы, чтобы ты туда приехал, переночевал и поехал в центр на работу. На окраинах нет нормальных бизнес-центров, офисов, рабочих зон. Это и вынуждает людей огромными потоками мигрировать утром в центр, а вечером обратно», говорит урбанист Никита Р.
Хотя формат спальных районов устарел еще в тот момент, когда в городе стали появляться дома выше 10 этажей. Если в хрущевке живет около 80 семей, то в панельной 9-этажке на 5 подъездов уже около 270 квартир, а в современных 20 этажных домах их может располагаться более 500. И в каждой живут люди, которым нужно попасть на рабочее место.
«Урбанист Варламов говорил, что наш город развивается для автомобилистов. Хотя мы понимаем, что развивается только центр. Пока что я вижу зональное распределение: В центре еще комфортно быть пешеходом, но если мы двигаемся чуть дальше, то без машины там не выжить. А выездов-то нет!», продолжает Никита Р.
Численность людей, которые по утрам едут в центр, растет в десятки раз. И в то же время строительство необходимых выездов и дорог отстает уже не на годы, а на десятки лет.
Также Никита считает, что в ближайшее время в Тюменской слободе сдадутся несколько ЖК и движение там остановится намертво. У людей не будет никакой возможности выехать в центр. При таком раскладе придется либо вводить платный въезд в город, чтобы снизить автомобильный поток, либо ждать появления летающих автомобилей. Других выходов не будет.
«Но пока власти только радостно отчитываются о том, как много домов строится.Они гонятся за обложкой, а не за содержанием. Жители окраин сейчас вынуждены не жить, а выживать. У них нет ни школ, ни садиков, ни дорог, зато дома по 20 этажей и по 10 подъездов», считает урбанист.
«Наш город» отправил запросы в ГИБДД и Администрацию города, но на момент публикации ответов мы не получили.
К слову, пока вы читали этот текст, пробка на выезде из Тюменской слободы сдвинулась примерно на 2-3 машины, если вообще сдвинулась.