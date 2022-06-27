Дом Зодчих: каким будет дом в новом районе Тюмени

— широкий выбор планировок от студий до евро-4, от 17,5 до 86,6 кв.м с французскими балкончиками, просторными террасами, панорамным остеклением, угловыми лоджиями, с приватными мастер-спальнями или вместительными гардеробными и даже с окном в ванной или в гардеробной.