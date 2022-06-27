Дом Зодчих: каким будет дом в новом районе Тюмени

Например, «тюменское зодчество» или «деревянная Тюмень» ассоциируется с небольшими зданиями в центре города, крепкими, красивыми, со своей историей.
Изначально тюменская резьба красовалась на кораблях, а зимой, когда останавливалась навигация, мастера украшали дома. Это понравилось купцам, и они стали оформлять свои дома на заказ. Так выросла деревянная Тюмень, где каждый дом неповторим.
Деревянная Тюмень стала вдохновением для архитекторов нового дома в ЖК «Домашний» от Страны Девелопмент. «Дом Зодчих» в микрорайоне выполнен не из дерева, но его отличают элементы тюменского зодчества: орнаменты, сюжеты, любовь к деталям.
Особенности дома:
— 4-секционный дом переменной этажности 9-13 этажей. Дом привлекает внимание — скругленные плавные линии фасадов, выполненные в «пряничных» цветах, мягкие золотые, серебристые и даже лиловые тона не оставят равнодушными.
— тихий уютный двор — место, где можно отдохнуть, поиграть с детьми, заняться спортом, встретиться с друзьями. Видеонаблюдение 24/7, своя служба безопасности и отсутствие машин позволят чувствовать себя в безопасности.
— широкий выбор планировок от студий до евро-4, от 17,5 до 86,6 кв.м с французскими балкончиками, просторными террасами, панорамным остеклением, угловыми лоджиями, с приватными мастер-спальнями или вместительными гардеробными и даже с окном в ванной или в гардеробной.
— свой крытый паркинг, в который можно попасть через теплый переход. Также в микрорайоне предусмотрены многочисленные открытые парковочные места, они вынесены за пределы дворового пространства.
— сочетание традиций и современных технологий. ЖК «Домашний» — первый цифровой микрорайон Тюмени. Системы «умный дом» и «умная квартира» помогут сделать повседневные дела и заботы приятнее и незаметнее.
— главная артерия микрорайона — пешеходный «Бульвар традиций». Центром притяжения здесь станет инклюзивное пространство для всех поколений — открытые общественные зоны для отдыха жителей и гостей микрорайона. Спортивные и детские площадки, магазины, кафе и различные салоны.
27 июня — старт продаж квартир в Доме Зодчих. Дом будет сдан в 4 квартале 2023 года. Успевайте забронировать свою квартиру по выгодной цене на strana.com.