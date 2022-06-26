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В тюменском лесу нашли тело 78-летнего грибника

26 июня 04:27
Фото: МЧС по Тюменской области
В Тюменской области завершены поиски 78-летнего тюменского грибника, потерявшегося в лесу 19 июня. Пожилого мужчину накануне обнаружили в лесу Исетского района мертвым, сообщили nashgorod.ru в МЧС по Тюменской области.

Напомним, пенсионер вместе с супругой отправились в лес собирать грибы. При поиске дикоросов они отошли друг от друга за значительное состояние. Женщина в итоге, закончив сбор грибов, вышла к машине. Но ее муж так и не появился. Мужчину искали в течение недели волонтеры, добровольцы, сотрудники полиции и МЧС.

Ранее «Наш Город» писал, что в областной столице пропал в начале этой недели 34-местный житель. Мужчина оставил в социальных сетях прощальное письмо, в котором пожелал всем своим родным и друзьям успеха в жизни. После этого тюменец перестал выходить на связь.

#Новости#Поиск людей#Валентина Бурнашева#Общество
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