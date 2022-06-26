В тюменском лесу нашли тело 78-летнего грибника

Напомним, пенсионер вместе с супругой отправились в лес собирать грибы. При поиске дикоросов они отошли друг от друга за значительное состояние. Женщина в итоге, закончив сбор грибов, вышла к машине. Но ее муж так и не появился. Мужчину искали в течение недели волонтеры, добровольцы, сотрудники полиции и МЧС.