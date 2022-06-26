В Тюмени в воскресенье похолодает до + 8

В Тюмени резко похолодает и пойдут дожди. В воскресенье, 26 июня, в ночные часы столбики термометров покажут + 8 + 9, в светлое время суток максимальная температура воздуха составит + 12 + 13. В течение дня ожидаются кратковременные дожди, северо-западный ветер со скоростью до 4,3 метров в секунду.

В первый рабочий день новой недели существенно погода не изменится — ночью температура воздуха составит + 9 + 11, днем + 13 + 15. В течение дня вероятны осадки в виде дождя, северо-западный ветер со скоростью 4,6 — 4,8 метро в секунду. Во вторник, 28 июня, в темное время суток термометры покажу + 7 + 8, в дневные часы не поднимутся выше + 12 + 13. Также как и накануне, пройдут кратковременные дожди. В среду осадки прекратятся, но теплее не станет. В ночные часы температура воздуха составит + 8 + 9, к полудню столбики термометров поднимутся до + 12 + 13. День пройдет при переменной облачности.