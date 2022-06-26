В Тюмени пропал 75-летний пенсионер, страдающий потерей памяти

Опубликованной ориентировке указано, что дедушке на вид 75 лет, худощавого телосложения, рост 1,8 метра, волосы — короткие, седые. Был одет в синие джинсы, темную куртку, голубые кроссовки и светлую фуражку.
Также отмечено, что пожилой тюменец страдает потерей памяти и плохо ходит, на левой руке отсутствуют ногтевые пластины.
Тех, кто обладает какой-либо информацией о местоположении пропавшего пенсионера, просят позвонить по телефонам: 02/102, 8 (3452) 29-11-20 или 8-932-32-39-911.
Ранее «Наш Город» писал, что в Исетском районе в лесу нашли заблудившегося неделю назад 78-летнего грибника. К сожалению, мужчина погиб. Также в регионе продолжаются шестой поиски потерявшегося 52-летнего жителя ярковского села Новокаишкуль. Селянин ушел в лес за грибами и до сегодняшнего дня так и не вернулся.