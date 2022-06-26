В Тюмени пропал 75-летний пенсионер, страдающий потерей памяти

Ранее «Наш Город» писал, что в Исетском районе в лесу нашли заблудившегося неделю назад 78-летнего грибника. К сожалению, мужчина погиб. Также в регионе продолжаются шестой поиски потерявшегося 52-летнего жителя ярковского села Новокаишкуль. Селянин ушел в лес за грибами и до сегодняшнего дня так и не вернулся.