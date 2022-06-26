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В Тюмени пропал 75-летний пенсионер, страдающий потерей памяти

26 июня 08:47
Фото: 1Mi
В Тюмени уже сутки ищут 75-летнего жителя областной столицы Джанбота Арбобаева. Пожилой мужчина ушел накануне в 19:30 из своего дома на улице Амурской и после этого перестал выходить на связь, сообщили волонтеры поискового отряда «Белая Сова — Тюмень».

Опубликованной ориентировке указано, что дедушке на вид 75 лет, худощавого телосложения, рост 1,8 метра, волосы — короткие, седые. Был одет в синие джинсы, темную куртку, голубые кроссовки и светлую фуражку.

Также отмечено, что пожилой тюменец страдает потерей памяти и плохо ходит, на левой руке отсутствуют ногтевые пластины.

Тех, кто обладает какой-либо информацией о местоположении пропавшего пенсионера, просят позвонить по телефонам: 02/102, 8 (3452) 29-11-20 или 8-932-32-39-911.

Ранее «Наш Город» писал, что в Исетском районе в лесу нашли заблудившегося неделю назад 78-летнего грибника. К сожалению, мужчина погиб. Также в регионе продолжаются шестой поиски потерявшегося 52-летнего жителя ярковского села Новокаишкуль. Селянин ушел в лес за грибами и до сегодняшнего дня так и не вернулся.

#Новости#Поиск людей#Валентина Бурнашева#Общество
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