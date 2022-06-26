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В Тюмени нашли пропавшего 75-летнего пенсионера

26 июня 10:55
Фото: 1Mi
В Тюмени нашли потерявшего накануне 75-летнего пенсионера, страдающего проблемами с памятью. Об успешных поисках сообщили волонтеры поискового отряда «Белая Сова — Тюмень». С дедушкой все в порядке, в настоящее время он находится дома с родными.
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Тюмень

Напомним, пожилой мужчина ушел 25 июня вечером из дома в неизвестном направлении и не вернулся. О пропаже пенсионера сообщили его родственники.

Ранее «Наш Город» писал, что вечером в пятницу в Тюмени женщина выкрала 4-летнего ребенка. Тюменка привела девочку к себе в квартиру и не выпускала. Происшествие произошло в десять часов вечера. К счастью, сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личность 38-летней похитительницы и вернули малышку родителям. Против тюменки, укравшей чужого ребенка, заведено уголовное дело.

#Новости#Тюмень#Поиск людей#Валентина Бурнашева#Общество
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