В Тюмени нашли пропавшего 75-летнего пенсионера

Ранее «Наш Город» писал, что вечером в пятницу в Тюмени женщина выкрала 4-летнего ребенка. Тюменка привела девочку к себе в квартиру и не выпускала. Происшествие произошло в десять часов вечера. К счастью, сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личность 38-летней похитительницы и вернули малышку родителям. Против тюменки, укравшей чужого ребенка, заведено уголовное дело.