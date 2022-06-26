Тюменцы жалуются на отсутствие бюджетных мест в музыкальных школах

«Уважаемая администрация города Тюмени, скажите пожалуйста, куда пропали бюджетные места в школе искусств? Были на смотре с дочкой в филиале на ул. Одесской. Как только зашли в кабинет для проведения смотра данных ребёнка, там были все преподаватели, директор, которая нам сразу, с порога, озвучила, что в данной школе бюджетных мест нет!», пожаловалась в группе ЧС Тюмень одна из родительниц.