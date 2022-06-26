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Тюменцы жалуются на отсутствие бюджетных мест в музыкальных школах

26 июня 10:36
Фото: 1Mi
В тюменских музыкальных школах и школе искусств закончились бюджетные места. Теперь учиться здесь юные жители областной столицы могут только за дополнительную плату. Обучение стоит 6,5 тысяч в месяц.
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Тюмень

«Уважаемая администрация города Тюмени, скажите пожалуйста, куда пропали бюджетные места в школе искусств? Были на смотре с дочкой в филиале на ул. Одесской. Как только зашли в кабинет для проведения смотра данных ребёнка, там были все преподаватели, директор, которая нам сразу, с порога, озвучила, что в данной школе бюджетных мест нет!», пожаловалась в группе ЧС Тюмень одна из родительниц.

Тюменцы отмечают, что бюджетные места отсутствуют не только в музыкальных, но и художественных школах. Причем, бесплатные услуги не предоставляют даже детям из многодетных семей.

«А потом удивляемся — откуда берутся кривляки бездарные на сцене. Что делать, если у ребенка есть талант, но нет у родителей возможности оплатить обучение. Вернуть нужно советское обучение», уверен Владимир И.

Между тем, на официальных сайтах детских школ искусств указано, что бюджетные места на обучение предоставляют детям, успешно прошедшим вступительные испытания. Также возможен перевод с дополнительных платных услуг при условии успешного выполнения ребенком учебного плана.

#Новости#Музыкальные школы#Тюмень#Обучение#Валентина Бурнашева#Общество
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