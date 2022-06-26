Тюменские врачи применяют новый вид анестезии с пробуждением пациента в ходе операции

Врачи поясняют, что данная методика помогает корректировать процедуру лечения сразу в операционной, даже во время хирургического вмешательства на мозге.
Благодаря новому виду анестезии повышается не только процент успеха лечения, но и значительно сокращается реабилитационный период. После проведения хирургического вмешательства, пациента переводят в общую палату в более короткие сроки, нежели при использовании традиционного вида наркоза.
Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».
В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени кардиохирурги успешно выполнили операцию на сердце 5-летней девочки. Ребенку пересадили сердечный клапан, срок службы которого составляет 10 лет. В областной столице такой имплант медики использовали впервые.