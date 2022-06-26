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Тюменские врачи применяют новый вид анестезии с пробуждением пациента в ходе операции

26 июня 11:41
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области
Новый вид наркоза — ингаляционную анестезию, позволяющую просыпаться пациентам в ходе проведения хирургической операции, начали использовать медики Тюменской ОКБ № 2. О новом методе рассказала пресс-служба департаменте здравоохранения региона.
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Тюмень

Врачи поясняют, что данная методика помогает корректировать процедуру лечения сразу в операционной, даже во время хирургического вмешательства на мозге.

Благодаря новому виду анестезии повышается не только процент успеха лечения, но и значительно сокращается реабилитационный период. После проведения хирургического вмешательства, пациента переводят в общую палату в более короткие сроки, нежели при использовании традиционного вида наркоза.

Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».

В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени кардиохирурги успешно выполнили операцию на сердце 5-летней девочки. Ребенку пересадили сердечный клапан, срок службы которого составляет 10 лет. В областной столице такой имплант медики использовали впервые.

#Новости#Тюмень#Здравоохранение#Валентина Бурнашева#Общество
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