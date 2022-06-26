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Топ-3 Тюмени: прямая линия с губернатором, тарифы ЖКХ, учителя обвиняют в педофилии

26 июня 18:57
Фото: 1Mi
Прошла прямая линия с губернатором Тюменской области. Заслуженного учителя обвиняют в изнасиловании учеников. В регионе повысят тарифы ЖКХ. «Наш Город» рассказывает о событиях уходящей недели.
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Тюмень

Тюменского учителя обвиняют в педофилии

Как сообщает источник «Нашего города», по делу о педофилии прошло тайное судебное заседание. Заслуженный учитель обвиняется в изнасиловании несовершеннолетних. Тайное заседание прошло в Омутинском районном суде 22 июня.

63-летний Алексей Л. останется под стражей в течение двух месяцев. На данный момент не известно, назначен ли подсудимому адвокат.

При этом на сайте суда нет информации о заседании по делу Алексея Л. «Наш город» отправил запрос на присутствие на судебном заседании, однако председатель ответил отказом.

Фото: «НашГород»

Стоит напомнить, что на заслуженного учителя пожаловались родители одного из детей. Предположительно, преподаватель повез двух школьников на конкурс, однако позже они оказались у него на квартире, где мужчина приставал к ученикам.

В Тюменской области повысят цены на услуги ЖКХ

Как рассказал губернатор Тюменской области в ходе прямой линии, с начала июля в регионе снизят проходной минимум для предоставления субсидий на оплату ЖКХ. Превышение расходов семей будут оплачиваться из бюджета региона. Ранее порог превышения расходов составлял 22%

«Такая мера обеспечивает ценовую доступность ЖКХ для граждан», — отметил Александр Моор. Также средняя стоимость будет высчитываться не их средней цены в регионе, а из фактических тарифов на каждую квартиру.

Стоит отметить, что вопрос стоимости услуг ЖКХ всегда стоял максимально остро в регионе. С начала июля тарифы повышаются почти на 15%.

На прямой линии губернатор Тюменской области ответил на вопросы тюменцев

Прямая линия продлилась полтора часа. За это время Александр Моор ответил на 39 вопросов жителей региона. Всего было получено порядка 1 400 сообщений. В своем Telegram-канале Александр Моор заявил, что на каждое обращение позже дадут ответ.

Стоит отметить, что «Наш город» обратился к читателям с вопросом о том, что их больше всего беспокоит. Около половины (46%) читателей волнуют проблемы снижения заработной платы и уровня жизни.

«Стоимость обучения в средних специальных учреждениях стала равна практически стоимости получения высшего образования. А ведь не все дети учатся на 4 и 5, поэтому и идут в колледжи, и не все родители могут оплачивать такие суммы», — отмечает тюменка Надежда Жидченко

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