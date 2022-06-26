Топ-3 Тюмени: прямая линия с губернатором, тарифы ЖКХ, учителя обвиняют в педофилии

Тюменского учителя обвиняют в педофилии
Как сообщает источник «Нашего города», по делу о педофилии прошло тайное судебное заседание. Заслуженный учитель обвиняется в изнасиловании несовершеннолетних. Тайное заседание прошло в Омутинском районном суде 22 июня.
63-летний Алексей Л. останется под стражей в течение двух месяцев. На данный момент не известно, назначен ли подсудимому адвокат.
При этом на сайте суда нет информации о заседании по делу Алексея Л. «Наш город» отправил запрос на присутствие на судебном заседании, однако председатель ответил отказом.
Стоит напомнить, что на заслуженного учителя пожаловались родители одного из детей. Предположительно, преподаватель повез двух школьников на конкурс, однако позже они оказались у него на квартире, где мужчина приставал к ученикам.
В Тюменской области повысят цены на услуги ЖКХ
Как рассказал губернатор Тюменской области в ходе прямой линии, с начала июля в регионе снизят проходной минимум для предоставления субсидий на оплату ЖКХ. Превышение расходов семей будут оплачиваться из бюджета региона. Ранее порог превышения расходов составлял 22%
«Такая мера обеспечивает ценовую доступность ЖКХ для граждан», — отметил Александр Моор. Также средняя стоимость будет высчитываться не их средней цены в регионе, а из фактических тарифов на каждую квартиру.
Стоит отметить, что вопрос стоимости услуг ЖКХ всегда стоял максимально остро в регионе. С начала июля тарифы повышаются почти на 15%.
На прямой линии губернатор Тюменской области ответил на вопросы тюменцев
Прямая линия продлилась полтора часа. За это время Александр Моор ответил на 39 вопросов жителей региона. Всего было получено порядка 1 400 сообщений. В своем Telegram-канале Александр Моор заявил, что на каждое обращение позже дадут ответ.
Стоит отметить, что «Наш город» обратился к читателям с вопросом о том, что их больше всего беспокоит. Около половины (46%) читателей волнуют проблемы снижения заработной платы и уровня жизни.
«Стоимость обучения в средних специальных учреждениях стала равна практически стоимости получения высшего образования. А ведь не все дети учатся на 4 и 5, поэтому и идут в колледжи, и не все родители могут оплачивать такие суммы», — отмечает тюменка Надежда Жидченко