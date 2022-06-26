Самолет авиакомпании Ямал Сочи — Тюмень отстранили от полетов из-за поломки двигателя

Ранее «Наш Город» писал, что две недели назад самолет авиакомпании Ямал, вылетевший по маршруту Тюмень — Сочи был вынужден вернуться обратно в Рощинно из-за появившейся в лобовом стекле трещины. В конце мая три борта Ямала были отстранены от эксплуатации — в двигатели попал песок во время проведения работ по очистке перрона.