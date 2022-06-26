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Самолет авиакомпании Ямал Сочи — Тюмень отстранили от полетов из-за поломки двигателя

26 июня 04:59
Фото: 1Mi
Самолет авиакомпании Ямал отстранили от полетов. У воздушного судна, прилетевшего накануне ночью в Тюмень из Сочи, выявили серьезную поломку лопатки вентилятора одного из двигателей. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает тг-канал AVIAINCIDENT.

В настоящее время специалисты проводят осмотр и оценку состояния всех двигателей воздушного судна.

Ранее «Наш Город» писал, что две недели назад самолет авиакомпании Ямал, вылетевший по маршруту Тюмень — Сочи был вынужден вернуться обратно в Рощинно из-за появившейся в лобовом стекле трещины. В конце мая три борта Ямала были отстранены от эксплуатации — в двигатели попал песок во время проведения работ по очистке перрона.

Отметим, сегодня из тюменского Рощино в Сочи ежедневно летают самолета авиакомпания Аэрофлот, Smartavia, ЮТэйр, Nordwind Airlines и Ямал.

#Новости#Самолеты#Валентина Бурнашева#Общество
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