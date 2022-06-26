Пользователи ВКонтакте помогут отреставрировать исторический костюм Петра Великого

Сотрудничество Эрмитажа и ВКонтакте началось в 2015 году с фестиваля VK Fest. За это время музей успел стать постоянным участником фестиваля, подготовить задание для одного из самых масштабных соревнований среди IT-специалистов в стране — хакатона ВКонтакте, открыть запасники с историческими костюмами для интервью с модельером Жан-Полем Готье, стать информационным партнёром социальной сети и набрать более 350 тысяч подписчиков в официальном сообществе ВКонтакте.