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Под Тюменью сгорел автобус, направлявшийся в Курган

26 июня 10:08
Фото: ГУ МЧС по Тюменской области
Под Тюменью сегодня сгорел автобус, отправившийся из областной столицы в Курган. Пожар произошел в районе пяти километров от села Исетское. Сообщение о ЧП поступило в дежурную часть в 13:42. На место происшествия оперативно прибыли две единицы техники и семь человек личного состава МЧС.

К счастью, в результате инцидента ни пассажиры, ни водитель транспортного средства не пострадали. В настоящее время огонь полностью потушен, а 22 пассажиров автобуса отправлены в село Исетское на попутных автомобилях.

Ранее «Наш Город» писал, что на Свердловской железной дороге загорелся один из вагонов поезда Новый Уренгой — Оренбург. ЧП произошло на перегоне Ханымей — Ноябрьск-2. В пострадавшем вагоне ехали около 20 человек, травмы и ожоги из них никто не получил. По предварительной версии, причиной пожара стал поджог.

#Новости#Пожар#Автобус#Валентина Бурнашева#Общество
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