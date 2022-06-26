Под Тюменью сгорел автобус, направлявшийся в Курган

К счастью, в результате инцидента ни пассажиры, ни водитель транспортного средства не пострадали. В настоящее время огонь полностью потушен, а 22 пассажиров автобуса отправлены в село Исетское на попутных автомобилях.
Ранее «Наш Город» писал, что на Свердловской железной дороге загорелся один из вагонов поезда Новый Уренгой — Оренбург. ЧП произошло на перегоне Ханымей — Ноябрьск-2. В пострадавшем вагоне ехали около 20 человек, травмы и ожоги из них никто не получил. По предварительной версии, причиной пожара стал поджог.