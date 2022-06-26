Под Тюменью сгорел автобус, направлявшийся в Курган

Под Тюменью сегодня сгорел автобус, отправившийся из областной столицы в Курган. Пожар произошел в районе пяти километров от села Исетское. Сообщение о ЧП поступило в дежурную часть в 13:42. На место происшествия оперативно прибыли две единицы техники и семь человек личного состава МЧС.

К счастью, в результате инцидента ни пассажиры, ни водитель транспортного средства не пострадали. В настоящее время огонь полностью потушен, а 22 пассажиров автобуса отправлены в село Исетское на попутных автомобилях. Ранее «Наш Город» писал, что на Свердловской железной дороге загорелся один из вагонов поезда Новый Уренгой — Оренбург. ЧП произошло на перегоне Ханымей — Ноябрьск-2. В пострадавшем вагоне ехали около 20 человек, травмы и ожоги из них никто не получил. По предварительной версии, причиной пожара стал поджог.