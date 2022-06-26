На концерт Олега Газманова в Тобольске пришли тысячи людей

«Было круто! Атмосфера была единая. Большой заряд позитивом, даже дети остались довольны!», написала в сообществе VK [ТТ] Типичный Тобольск! [official page] Анна Д.
Аналогичную точку зрения озвучили и другие подписчики группы. Впрочем, ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что жители Тобольска высказали мнения о том, что хотели бы видеть на празднике другого артиста — кого именно не уточнялось. Так это или нет решил выяснить сам певец, которому попалась на глаза данная статья накануне концертного выступления.
«В статье прямо в заголовке было написано „жители города не хотят видеть на празднике О. Газманова“. В материале указали, что есть кандидатуры и получше. Возможно, так и есть, но всё-таки лучше знают об этом жители Тобольска и администрация с организаторами дня города», написал Олег Газманов на своей странице в социальной сети VK.
Во время выступления певец обратился с просьбой к тысячной аудитории поднять руки тем, кто посчитал правильным решение организаторов пригласить на День города именно его. Судя по опубликованному видео, желающих видеть другого артиста на празднике среди зрителей не нашлось.
«Газманов лучший!!! Дочь так любит песню „вперёд Россия“, что с первых аккордов посыпались слезы радости и восторга, кое-как успокоили. Ребёнку 10 лет. А вы говорите против были, даже дети рады», подчеркнула Татьяна Т.