На концерт Олега Газманова в Тобольске пришли тысячи людей

Аналогичную точку зрения озвучили и другие подписчики группы. Впрочем, ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что жители Тобольска высказали мнения о том, что хотели бы видеть на празднике другого артиста — кого именно не уточнялось. Так это или нет решил выяснить сам певец, которому попалась на глаза данная статья накануне концертного выступления.