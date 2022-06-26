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Фестиваль «Лови волну» пройдет сегодня в Тюмени

26 июня 08:07
Фото: Информационный центр Правительства ТО
Фестиваль «Лови волну», посвященный Дню молодежи, состоится сегодня в Тюмени, Тобольске и Ишиме. Старт мероприятия в областной столице назначен на 16:00. Откроет фестиваль игра-викторина для поклонников кино, компьютерных игр, кинокомиксов. Одновременно начнет работу интерактивная фотовыставка.

На выставке представят серию фотографий, демонстрирующих последствия табакокурения. Также запланированы настольные игры, фанты. Желающих научат рисовать по технике двух цветов, также раскроют секреты создания шедевров на чековой бумаге. Любители искусства смогут насладиться театральными перформансами.

В 18:55 начнется фестиваль косплея Students Cosplay Fest — на суд зрителей участники представят собственноручно-изготовленные костюмы известных героев мультфильмов.

В 20:00 стартует концертная программа «Сокровище семи морей». Тюменцев ждет выступление победителей фестиваля «Российская студенческая весна», который в мае состоялся в Самаре. Завершит фестиваль «Лови волну» концертная пограмма юмористического шиз-оркестра «КАША».

Все мероприятия фестиваля будут проходить на территории у мультицентра «Конторы пароходства».

#Новости#День молодежи#Фестиваль#Валентина Бурнашева#Общество
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