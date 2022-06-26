28-летний путешественник добрался на самокате до Тюмени из Санкт-Петербурга

«Вот уже 2 месяца продолжаются мои приключения на обычном самокате! Маршрут следующий на ближайший месяц: Тюмень — Ишим — Омск — Новосибирск. Общий маршрут в районе 12 000 км. Путешествие будет разделено на 2 этапа, так как общий маршрут составит в районе 8-9 месяцев, а зимой не проедешь на самокате, да и куда спешить, надо наслаждаться путешествием. Закончу первый этап на Алтае. А в мае 2023 продолжу от туда свой путь до Владивостока», написал Денис Бритвин.