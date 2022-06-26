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28-летний путешественник добрался на самокате до Тюмени из Санкт-Петербурга

26 июня 06:43
Фото: 1Mi
В Тюмень приехал 28-летний путешественник, житель Санкт-Петербурга Денис Бритвин. Молодой человек прибыл в областной центр из культурной столицы России на самокате. На двухколесном транспорте Денис проехал уже более трех тысяч километров.

На своей странице в социальной сети самокатчик отметил, что из Санкт-Петербурга он выехал ровно два месяца назад. В планах Дениса — добраться до Владивостока, протяженность маршрута составит порядка 12 тысяч километров.

«Вот уже 2 месяца продолжаются мои приключения на обычном самокате! Маршрут следующий на ближайший месяц: Тюмень — Ишим — Омск — Новосибирск. Общий маршрут в районе 12 000 км. Путешествие будет разделено на 2 этапа, так как общий маршрут составит в районе 8-9 месяцев, а зимой не проедешь на самокате, да и куда спешить, надо наслаждаться путешествием. Закончу первый этап на Алтае. А в мае 2023 продолжу от туда свой путь до Владивостока», написал Денис Бритвин.

Пока же путешественник гостит третий день в Тюмени. Накануне молодой человек пешком прогулялся по городу — по Цветному бульвару, набережной, Исторической площади и т. д. Сегодня Денис планирует продолжить знакомство с Тюменью, но уже на самокате. Путешественник приглашает всех желающих прокатиться присоединиться к нему.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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