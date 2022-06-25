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Ялуторовский блин наконец-то попал в Книгу рекордов России

25 июня 12:25
Фото: «НашГород»
Ялуторовские блинопеки испекли сегодня гигантский блин, который вошел в книгу рекордов России. Диаметр изделия из муки, яиц и молока составил почти три метра — 2 метра 95 сантиметров.

«Ура!!! Самый большой блин в России официально зафиксирован в Ялуторовске!», написали пользователи группы VK Ялуторовск здесь.

Напомним, сегодня Ялуторовск отмечает 363-летие. В городе проходит масса праздничных мероприятий. Вечером ожидается выступление белорусского рэпера HOMIE и солиста группы «Фристайл» Сергея Дубровина.

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году в Ялуторовске на празднике «Красная горка» повара приготовили гигантскую яичницу из полутора тысяч яиц по старинному рецепту. Угощение досталось всем желающим.

#Новости#Книга рекордов России#Валентина Бурнашева#Общество
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