Ялуторовский блин наконец-то попал в Книгу рекордов России

«Ура!!! Самый большой блин в России официально зафиксирован в Ялуторовске!», написали пользователи группы VK Ялуторовск здесь.
Напомним, сегодня Ялуторовск отмечает 363-летие. В городе проходит масса праздничных мероприятий. Вечером ожидается выступление белорусского рэпера HOMIE и солиста группы «Фристайл» Сергея Дубровина.
Ранее «Наш Город» писал, что в этом году в Ялуторовске на празднике «Красная горка» повара приготовили гигантскую яичницу из полутора тысяч яиц по старинному рецепту. Угощение досталось всем желающим.