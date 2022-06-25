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В Тюменской области гадюка напала на 1,5-летнего ребенка

25 июня 10:33
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области
В Юргинском районе гадюка укусила полуторагодовалого ребенка. ЧП произошло на прогулке мамы с дочкой. Змея набросилась на малышку в тот момент, когда ребенок хотел подобрать камень, лежащий на дороге. Место укуса опухло практически мгновенно — мама ребенка вызвала скорую помощь.

Девочку доставили в ОКБ № 2 и разместили в реанимационной палате. Под бдительным присмотром врачей в реанимации ребенок провел пять дней.

Врачи-токсикологи провели переливание крови малышке, только после этого ее состояние здоровья улучшилось. В настоящее время ребенок находится в общей палате, медики обещают выписать девочку в ближайшие дни.

Отметим, с начала летнего сезона в Тюменской области от укусов ядовитых змей пострадали уже несколько человек, в том числе трое детей. Первый случай нападения гадюки был зарегистрирован в мае в селе Мияссы. Тогда жертвой пресмыкающегося стал 15-летний селянин.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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