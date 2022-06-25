В Тюменской области гадюка напала на 1,5-летнего ребенка

Отметим, с начала летнего сезона в Тюменской области от укусов ядовитых змей пострадали уже несколько человек, в том числе трое детей. Первый случай нападения гадюки был зарегистрирован в мае в селе Мияссы. Тогда жертвой пресмыкающегося стал 15-летний селянин.