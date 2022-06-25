В Тюменской области гадюка напала на 1,5-летнего ребенка

Девочку доставили в ОКБ № 2 и разместили в реанимационной палате. Под бдительным присмотром врачей в реанимации ребенок провел пять дней.
Врачи-токсикологи провели переливание крови малышке, только после этого ее состояние здоровья улучшилось. В настоящее время ребенок находится в общей палате, медики обещают выписать девочку в ближайшие дни.
Отметим, с начала летнего сезона в Тюменской области от укусов ядовитых змей пострадали уже несколько человек, в том числе трое детей. Первый случай нападения гадюки был зарегистрирован в мае в селе Мияссы. Тогда жертвой пресмыкающегося стал 15-летний селянин.