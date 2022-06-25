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В тюменском дворе перекопали без предупреждения выезд в город

25 июня 11:46
Фото: 1Mi
В ловушку коммунальных служб попали жители тюменского двора на улице Ялуторовской, 23. Накануне здесь в связи с ремонтными работами на сетях, перекрыли выезд с дворовой территории. При этом, альтернативный маршрут для транспортных средств не предоставили и заранее местных жильцов планируемых работах не оповестили.

«24.06.2022 года без каких-либо объявлений и предупреждений, в обеденное время перекопали проезжую часть вдоль подъездов, перекрыв тем самым выезд со двора. Каких-либо объездных путей не предусмотрели, а что бы попасть в подъезд или выйти из него теперь приходится преодолевать яму и насыпь грунта, портя тем самым свою обувь. Людям с колясками или женщинам на каблуках вообще не пройти», написали горожане в сообществе ЧС Тюмень.

По словам очевидцев, на территории двора в настоящее время невыездными остаются более 10 автовладельцев. Информации о том, когда будут закончены работы — нет.

«Проезд к жилому зданию должен быть обязательно! Хотя бы по временной схеме! Есть люди инвалиды, есть люди которые перевозят крупногабаритный груз, есть люди с колясками. И им как-то необходимо попасть в свой дом!», возмутился Александр М.

Отметим, данный дом находится на балансе управляющей компании ООО УК «Соцкомсервис». Компания работает в Тюмени с 2018 года. Руководителем предприятия является Иван Ястребов.

Судя по рейтингу предприятия в сервисе 2 ГИС, работой УК тюменцы недовольны.

«Если при выборе этой ук вы ждёте грандиозные ремонты, то вы неприятно удивитесь, к сожалению. Кроме пыли в глаза в виде ёлочки, бестолкового приложения, праздников двора ничего не будет. Зато повышение тарифа спустя год, это, пожалуйста!», написала ​Belka L.

#Новости#Ремонт#Дворы#Валентина Бурнашева#Общество
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