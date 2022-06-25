В тюменском дворе перекопали без предупреждения выезд в город

«24.06.2022 года без каких-либо объявлений и предупреждений, в обеденное время перекопали проезжую часть вдоль подъездов, перекрыв тем самым выезд со двора. Каких-либо объездных путей не предусмотрели, а что бы попасть в подъезд или выйти из него теперь приходится преодолевать яму и насыпь грунта, портя тем самым свою обувь. Людям с колясками или женщинам на каблуках вообще не пройти», написали горожане в сообществе ЧС Тюмень.