В тюменском дворе перекопали без предупреждения выезд в город

«24.06.2022 года без каких-либо объявлений и предупреждений, в обеденное время перекопали проезжую часть вдоль подъездов, перекрыв тем самым выезд со двора. Каких-либо объездных путей не предусмотрели, а что бы попасть в подъезд или выйти из него теперь приходится преодолевать яму и насыпь грунта, портя тем самым свою обувь. Людям с колясками или женщинам на каблуках вообще не пройти», написали горожане в сообществе ЧС Тюмень.
По словам очевидцев, на территории двора в настоящее время невыездными остаются более 10 автовладельцев. Информации о том, когда будут закончены работы — нет.
«Проезд к жилому зданию должен быть обязательно! Хотя бы по временной схеме! Есть люди инвалиды, есть люди которые перевозят крупногабаритный груз, есть люди с колясками. И им как-то необходимо попасть в свой дом!», возмутился Александр М.
Отметим, данный дом находится на балансе управляющей компании ООО УК «Соцкомсервис». Компания работает в Тюмени с 2018 года. Руководителем предприятия является Иван Ястребов.
Судя по рейтингу предприятия в сервисе 2 ГИС, работой УК тюменцы недовольны.
«Если при выборе этой ук вы ждёте грандиозные ремонты, то вы неприятно удивитесь, к сожалению. Кроме пыли в глаза в виде ёлочки, бестолкового приложения, праздников двора ничего не будет. Зато повышение тарифа спустя год, это, пожалуйста!», написала Belka L.