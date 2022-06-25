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В Тюмени установили ларек на газоне

25 июня 09:52
Фото: 1Mi
Жители Тюмени жалуются на уличных торговцев, размещающих ларьки прямо на газонах. Один из таких на днях появился на улице Бориса Опрокиднева, 12. Фотографии временной торговой точки опубликовали подписчики группы ЧП Тюмень ЧС.

«Предприниматели ставят свои ларьки уже на газоне в нарушение всех норм. УК видимо в доле, мнение жильцов никого естественно не волнует, как и пожарные нормы. За чей счёт этот ларёк будет брать электричество?», возмущаются горожане.

Тюменцы искреннее не понимают — почему ранее, в течение долгих лет, городские власти избавляли от объектов временной торговли городские улицы, а теперь в областной столице их устанавливают в еще большем количестве.

«Лет 10 от всех этих ларьков избавляли улицы. И только-только был убран последний ларёк, как стали ставить новые, современные ларьки. Вопрос: зачем было заставлять убирать старые ларьки и киоски?», пишет Юлия З.

Отметим, территория улицы Бориса Опрокиднева, 12, находится в ведении управляющей компании «Русь». Эта же УК обслуживает многоквартирные дома в микрорайонах Плеханово, Юбилейный, Малахово и Восточный.

Стоит отметить, что УК «Русь» по итогам 2020 года входила в число самых прибыльных УК Тюмени. За 2021 год, согласно данным ФНС, выручка предприятия составила более 480 миллионов рублей, чистая прибыль — 10,1 млн рублей. Директором УК с 2020 года является Михаил Скляров.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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