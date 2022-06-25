В Тюмени установили ларек на газоне

«Предприниматели ставят свои ларьки уже на газоне в нарушение всех норм. УК видимо в доле, мнение жильцов никого естественно не волнует, как и пожарные нормы. За чей счёт этот ларёк будет брать электричество?», возмущаются горожане.
Тюменцы искреннее не понимают — почему ранее, в течение долгих лет, городские власти избавляли от объектов временной торговли городские улицы, а теперь в областной столице их устанавливают в еще большем количестве.
«Лет 10 от всех этих ларьков избавляли улицы. И только-только был убран последний ларёк, как стали ставить новые, современные ларьки. Вопрос: зачем было заставлять убирать старые ларьки и киоски?», пишет Юлия З.
Отметим, территория улицы Бориса Опрокиднева, 12, находится в ведении управляющей компании «Русь». Эта же УК обслуживает многоквартирные дома в микрорайонах Плеханово, Юбилейный, Малахово и Восточный.
Стоит отметить, что УК «Русь» по итогам 2020 года входила в число самых прибыльных УК Тюмени. За 2021 год, согласно данным ФНС, выручка предприятия составила более 480 миллионов рублей, чистая прибыль — 10,1 млн рублей. Директором УК с 2020 года является Михаил Скляров.