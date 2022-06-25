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В Тюмени построят новый детсад на 200 мест

25 июня 13:08
Фото: 1Mi
Новый детский сад на 200 мест планируют построить в Тюмени. Дошкольное заведение расположится в границе улиц 50 лет Октября — Одесская — Харьковская, сообщили nashgorod.ru в департаменте земельных отношений и градостроительства администрации города. План строительства рассчитан до 2040 года.
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Тюмень

Здесь же власти намерены возвести до 2026 года многоквартирный жилой дом общей площадью 68,6 тысяч квадратных метров с одноуровневым подземным паркингом, автопарковку на 384 машиноместа и многофункциональный центр с объектами бытового обслуживания, магазинами, точками общественного питания.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году идут работы по строительству шести общеобразовательных и четырех дошкольных учреждений. К 2027 году власти обещают открыть 45 новых школ.

Напомним, в Тюменской области до 2027 года должны построить 45 школ, большинство из них появятся в муниципалитетах региона. Открытие новых образовательных учреждений способствует решению задач нацпроекта «Образование», направленных на создание и работу системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, на обеспечение равного доступа детей к актуальным и востребованным программам дополнительного образования.

Каждый год в регионе открывается не меньше 3 школ, как в крупных городах Тюменской области, таки и в посёлках и труднодоступных сёлах. В 2021 по нацпроекту «Образование» было построено семь школ, в 2020 — три школы.

#Новости#Тюмень#Детский сад#Валентина Бурнашева#Общество
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