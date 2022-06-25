В Тюмени на кольце Мельникайте столкнулись автобус с пассажирами и легковушка
25 июня 09:09
Фото: «НашГород»
Авария с участием автобуса произошла сегодня в Тюмени. На кольце улицы Мельникайте и объездной дороги столкнулись городской автобус № 2, следующий по маршруту Строительный институт ТИУ — Таллинская и легковой автомобиль. В результате ДТП никто не пострадал.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени днем 21 июня водитель автобуса № 25 сбил жительницу областной столицы. Женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода. В результате наезда, тюменка получила серьезные травмы и была доставлена в больницу.