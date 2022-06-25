В Тюмени на кольце Мельникайте столкнулись автобус с пассажирами и легковушка

Авария с участием автобуса произошла сегодня в Тюмени. На кольце улицы Мельникайте и объездной дороги столкнулись городской автобус № 2, следующий по маршруту Строительный институт ТИУ — Таллинская и легковой автомобиль. В результате ДТП никто не пострадал.

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