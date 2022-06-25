nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени на кольце Мельникайте столкнулись автобус с пассажирами и легковушка

25 июня 09:09
Фото: «НашГород»
Авария с участием автобуса произошла сегодня в Тюмени. На кольце улицы Мельникайте и объездной дороги столкнулись городской автобус № 2, следующий по маршруту Строительный институт ТИУ — Таллинская и легковой автомобиль. В результате ДТП никто не пострадал.
Сюжет
Тюмень

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени днем 21 июня водитель автобуса № 25 сбил жительницу областной столицы. Женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода. В результате наезда, тюменка получила серьезные травмы и была доставлена в больницу.

#Новости#Тюмень#ДТП#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25