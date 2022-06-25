В Тюмени ищут желающих поехать на восстановление ДНР. Платить обещают более 100 тысяч

Более 100 тысяч рублей могут заработать тюменцы на Донбассе. В Тюменской области ищут желающих поехать на восстановление Донецкой Народной Республики. Будущим работникам предстоит трудиться на стройках поликлиник, детских садов, школ, а также домов для местных жителей.

Опыт работы не требуется, но наличие удостоверений (присвоение квалификации) по строительным специальностям приветствуется. Работодатель обещает платить в месяц от 56 до 112 тысяч рублей в месяц, при условии выполнения плана. Также будущих сотрудников обеспечат жильем, питанием, спецодеждой и билетами к месту работы и обратно. Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области открыты сезонные вакансии сборщиков ягод и овощей. Желающим отправиться на заработки в Карелию, Липецкую, Тульскую и Московскую области обещают платить ежемесячно от 60 до 300 тысяч рублей.