nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени ищут желающих поехать на восстановление ДНР. Платить обещают более 100 тысяч

25 июня 06:28
Фото: 1Mi
Более 100 тысяч рублей могут заработать тюменцы на Донбассе. В Тюменской области ищут желающих поехать на восстановление Донецкой Народной Республики. Будущим работникам предстоит трудиться на стройках поликлиник, детских садов, школ, а также домов для местных жителей.

Опыт работы не требуется, но наличие удостоверений (присвоение квалификации) по строительным специальностям приветствуется.

Работодатель обещает платить в месяц от 56 до 112 тысяч рублей в месяц, при условии выполнения плана. Также будущих сотрудников обеспечат жильем, питанием, спецодеждой и билетами к месту работы и обратно.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области открыты сезонные вакансии сборщиков ягод и овощей. Желающим отправиться на заработки в Карелию, Липецкую, Тульскую и Московскую области обещают платить ежемесячно от 60 до 300 тысяч рублей.

#Новости#Рабочие вакансии#Вакансии#Валентина Бурнашева#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25