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В субботу тюменцев ждет последний день теплой и солнечной погоды на этой неделе

25 июня 01:03
Фото: 1Mi
В субботу тюменцев ждёт тёплая и солнечная погода, сообщает Гисметео.

Температура воздуха днём составит +22 градуса, скорость западного ветра составит 3-6 метров в секунду. Влажность около 72%, атмосферное давление ниже нормы. Осадков не ожидается.

В воскресенье в Тюмень придёт похолодание, скорость ветра около 3-5 метров в секунду. Температура воздуха снизится до +12 градусов, влажность увеличится до 90%. В конце дня ожидаются кратковременные дожди.

Дожди и холодная погода ждут тюменцев в понедельник. Синоптики ожидают до 4 мм осадков, скорость ветра около 4-8 метров в секунду. Весь день в областной столице будет пасмурно, влажность около 90%.

На следующей неделе синоптики не ждут жаркой погоды, выпадет около 4 мм осадков.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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