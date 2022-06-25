В субботу тюменцев ждет последний день теплой и солнечной погоды на этой неделе

Температура воздуха днём составит +22 градуса, скорость западного ветра составит 3-6 метров в секунду. Влажность около 72%, атмосферное давление ниже нормы. Осадков не ожидается.
В воскресенье в Тюмень придёт похолодание, скорость ветра около 3-5 метров в секунду. Температура воздуха снизится до +12 градусов, влажность увеличится до 90%. В конце дня ожидаются кратковременные дожди.
Дожди и холодная погода ждут тюменцев в понедельник. Синоптики ожидают до 4 мм осадков, скорость ветра около 4-8 метров в секунду. Весь день в областной столице будет пасмурно, влажность около 90%.
На следующей неделе синоптики не ждут жаркой погоды, выпадет около 4 мм осадков.