Туристическому бренду Тюменской области исполнилось пять лет

— Рост посещаемости, который мы ежегодно отмечаем, всегда тянет за собой развитие всех сфер деятельности, так или иначе связанных с туризмом. Одна из них — изготовление и реализация сувенирной продукции, — говорит директор областного департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова. — Как в массовом, так и эксклюзивном сегменте у нас есть на что обратить внимание. За примерами далеко ходить не надо — галерея сувениров «Легенды Сибири» в этом году была признана победителем конкурса «Торговля России». Наш центр Visit Tyumen в ЦУМе полон разнообразной продукции, начиная от пакетных туристических туров, заканчивая различными сувенирами с фирменной символикой, которая пользуется неизменным спросом. Кроме того, мы видим, что тюменские предприниматели внимательно следят за всеми современными тенденциями и всегда готовы выводить на рынок новые продукты.