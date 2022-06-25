Туристическому бренду Тюменской области исполнилось пять лет

Средний чек расхода путешественников при поездке в Тюменскую область вырос до 16 тысяч рублей. Это происходит, в том числе, благодаря росту предложений и увеличению срока пребывания гостей в регионе.
— Рост посещаемости, который мы ежегодно отмечаем, всегда тянет за собой развитие всех сфер деятельности, так или иначе связанных с туризмом. Одна из них — изготовление и реализация сувенирной продукции, — говорит директор областного департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова. — Как в массовом, так и эксклюзивном сегменте у нас есть на что обратить внимание. За примерами далеко ходить не надо — галерея сувениров «Легенды Сибири» в этом году была признана победителем конкурса «Торговля России». Наш центр Visit Tyumen в ЦУМе полон разнообразной продукции, начиная от пакетных туристических туров, заканчивая различными сувенирами с фирменной символикой, которая пользуется неизменным спросом. Кроме того, мы видим, что тюменские предприниматели внимательно следят за всеми современными тенденциями и всегда готовы выводить на рынок новые продукты.
Под общим туристическим брендом Visit Tyumen разные туристические направления были объединены пять лет назад.
— Исходя из практики, мы видим, что символика Visit Tyumen становится более узнаваемой, прежде всего у жителей области, а наши гости, которые впервые знакомятся с тюменской сувенирной продукцией, отмечают, в том числе, стильный и привлекательный дизайн. Причём он привлекательно смотрится и на рюкзаке, и на футболке или худи, и на кружках с магнитами. Поэтому и пользуется популярностью, — говорит генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова.