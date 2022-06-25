Похищение ребенка, ялуторовский блин в Книге рекордов России, восстановление ДНР

Напомним, что в Ялуторовске не только пекут огромные блины, но и готовят гигантские яичницы. Праздник «Красная горка» показал, что это простое блюдом можно приготовить из 1,5 тысяч яиц. Яичницу готовили по старинному рецепту и угощали всех гостей праздника.