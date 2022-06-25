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Похищение ребенка, ялуторовский блин в Книге рекордов России, восстановление ДНР

25 июня 18:59
Фото: 1Mi
В областной столице похитили ребенка. 38-летняя тюменка под предлогом сопровождения ребенка до дома, увела малышку к себе. На женщину завели уголовное дело.
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Тюмень

Тюменка похитила 4-летнего ребенка

Как рассказали «Нашему городу» в региональном Следственном комитете, женщина предложила девочке провести ее до дома. Однако она увела ребенка к себе, где удерживала до прибытия сотрудников правоохранительных органов.

Следователи смогли быстро найти женщину, похитившую ребенка. Сотрудники Следственного комитета продолжают выяснять все обстоятельства происшествия. На 38-летнюю жительницу областной столицы завели уголовное дело. Женщине грозит заключение сроком от 5 до 12 лет.

Стоит отметить, что в Тюменской области за последний месяц объявили о пропаже трех детей. Пропавшим 12, 14 и 16 лет. Большинство нашли в течение суток с момента пропажи, однако поиски 16-летней девочки велись около двух недель.

В Книгу рекордов России занесли ялуторовский блин

Сегодня в Ялуторовске испекли блин диаметром почти в 3 метра. Таким образом блюдо попало в Книгу рекордов России. Самый большой блин страны в диаметре составил 2 метра 95 см.

Стоит отметить, что сегодня, 25 июня, отмечается День города Ялуторовска. В связи с этим были показаны различные развлекательные программы. На 363-летии города выступили белорусский рэпер HOMIE и солист группы «Фристайл» Сергей Дубровин.

Напомним, что в Ялуторовске не только пекут огромные блины, но и готовят гигантские яичницы. Праздник «Красная горка» показал, что это простое блюдом можно приготовить из 1,5 тысяч яиц. Яичницу готовили по старинному рецепту и угощали всех гостей праздника.

Тюменцам предлагают более 100 тысяч рублей за помощь в восстановлении Донбасса

Жителям региона, которые готовы отправиться на работы по восстановлению ДНР, обещают заплатить более 100 тысяч рублей. Желающие будут отстраивать больницы, детские сады, школы и дома.

Работодатель отмечает, что не обязательно иметь опыт работы. Тем не менее, приветствуется квалификация по строительной специальности.

Работникам предлагают зарплату в размере 56-112 тысяч рублей. Однако важно отметить, что такая оплата учитывает выполнение плана. Работодатель обеспечит желающих жильем, едой, спецодеждой и оплатит дорогу к месту работы и обратно.

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