Александр Моор рассказал о социально-экономическом развитии Тюменской области

В рамках регионального проекта «Жилье» в области планируется ввести в эксплуатацию почти 1,6 млн кв. м жилья в 2022 году. За пять месяцев уже введено почти 654 тыс. кв. м. Это на 82% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.