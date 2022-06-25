Александр Моор рассказал о социально-экономическом развитии Тюменской области

Социально-экономическое развитие Тюменской области за пять месяцев представил губернатор Александр Моор на заседании Совета при полномочном представителе президента в УрФО.
В рамках регионального проекта «Жилье» в области планируется ввести в эксплуатацию почти 1,6 млн кв. м жилья в 2022 году. За пять месяцев уже введено почти 654 тыс. кв. м. Это на 82% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
Сейчас в регионе — 99 застройщиков. Они ведут строительство 326 домов общей площадью более 3 млн кв. м.
«В целом строительные компании адаптировались к работе в условиях внешнего санкционного давления. Задел строящегося жилья имеется. Риски приостановки жилищного строительства и, соответственно, невыполнения плана ввода отсутствуют», — добавил губернатор Тюменской области.
Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе отметил позитивную динамику налоговых поступлений. По его словам, доходы бюджетов позволяют осуществлять полномочия регионов и муниципальных образований в полном объеме. Вместе с тем рост величины прожиточного минимума, МРОТ на десять процентов и инфляционные процессы неизбежно приведут к повышению расходов бюджетов.
«В сложившейся ситуации необходимы гибкие подходы к процессу формирования бюджетов. Главное – обеспечить безусловное выполнение всех социальных обязательств перед жителями», – акцентировал Владимир Якушев.
Губернатор Тюменской области подчеркнул, что в области принимаются все необходимые меры, как для решения срочных вопросов с учетом возникшей экономической ситуации, так и для решения стратегических задач.
«Обеспечение экономической и социальной стабильности – приоритет для правительства области», – резюмировал глава региона.