Александр Моор поздравил жителей Тобольска с 435-летним юбилеем

Отметим, сегодня в Тобольске пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню города. Откроет день велопробег — в 9:30 спортсмены отправятся в заезд по маршруту от Сквера Декабристов до Красной площади.
В 11:00 эстафету череды мероприятий подхватит традиционное театрализованное шествие. Присоединиться к костюмированному параду смогут все желающие — главное, иметь в наличии костюм или какую-либо праздничную атрибутику.
В полдень в Тобольске во всех городских скверах и парках будет дан старт работы интерактивных площадок, мастер-классов, спортивных состязаний, фестивалей и выступлений творческих коллективов.
Завершит день в 21:00 концертная программа, которая состоится на территории Тобольского кремля. Запланировано выступление известного российского артиста Олега Газманова. В 23:00 в небо запустят традиционный праздничный салют.