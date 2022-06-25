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Александр Моор поздравил жителей Тобольска с 435-летним юбилеем

25 июня 04:44
Фото: тг-канал Александр Моор
435 лет исполняется 25 июня древней столице Сибири — Тобольску. С юбилейной датой жителей города поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор. По словам главы региона, тоболяки славятся своими талантами, энергией, дружелюбием, а город своей красотой и современностью.

Отметим, сегодня в Тобольске пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню города. Откроет день велопробег — в 9:30 спортсмены отправятся в заезд по маршруту от Сквера Декабристов до Красной площади.

В 11:00 эстафету череды мероприятий подхватит традиционное театрализованное шествие. Присоединиться к костюмированному параду смогут все желающие — главное, иметь в наличии костюм или какую-либо праздничную атрибутику.

В полдень в Тобольске во всех городских скверах и парках будет дан старт работы интерактивных площадок, мастер-классов, спортивных состязаний, фестивалей и выступлений творческих коллективов.

Завершит день в 21:00 концертная программа, которая состоится на территории Тобольского кремля. Запланировано выступление известного российского артиста Олега Газманова. В 23:00 в небо запустят традиционный праздничный салют.

#Новости#Тобольск#День города#Валентина Бурнашева#Общество
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