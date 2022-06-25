Александр Моор поздравил тюменских инженеров-новаторов с Днем изобретателя

«В Тюменской области поддерживают и создают инфраструктуру для ученых и исследователей. Впервые в прошлом году, объявленном Годом науки, наш регион вошел в топ-5 субъектов России по уровню научно-технического потенциала и улучшил позиции по совокупному значению инновационного индекса в рейтинге Высшей школы экономики. Экспертами отмечено увеличение вложений в исследования, рост доли бизнеса в финансировании разработок, повышение уровня зарплаты в науке и появление всё большего числа молодых ученых. Ежегодно тюменские новаторы и изобретатели достигают новых вершин, подают более сотни заявок на регистрацию изобретений, получают патенты», – говорится в поздравлении.