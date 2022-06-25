Александр Моор поздравил тюменских инженеров-новаторов с Днем изобретателя

Глава региона отметил, что техническое творчество, неординарный взгляд на привычные вещи, умение заглянуть за горизонт и видеть перспективу – двигатели прогресса, экономического и промышленного развития.
«В Тюменской области поддерживают и создают инфраструктуру для ученых и исследователей. Впервые в прошлом году, объявленном Годом науки, наш регион вошел в топ-5 субъектов России по уровню научно-технического потенциала и улучшил позиции по совокупному значению инновационного индекса в рейтинге Высшей школы экономики. Экспертами отмечено увеличение вложений в исследования, рост доли бизнеса в финансировании разработок, повышение уровня зарплаты в науке и появление всё большего числа молодых ученых. Ежегодно тюменские новаторы и изобретатели достигают новых вершин, подают более сотни заявок на регистрацию изобретений, получают патенты», – говорится в поздравлении.
Александр Моор подчеркнул, что региональное правительство и в дальнейшем будет активно поддерживать инновации и технологические решения, предоставляя субсидии и гранты, имущество на льготных условиях, услуги в сфере инжиниринга и прототипирования, проводя консультации и бизнес-тренинги и пожелал всем изобретателям и рационализаторам новых идей, их успешного воплощения в реальные проекты и полезные изобретения на благо Тюменской области и России.