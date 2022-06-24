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Жители Тюменской области уже собирают землянику

24 июня 04:12
Фото: 1Mi
В лесах Тюменской области появились первые ягоды земляники. Фотографиями полянки с ароматной ягодой поделилась в группе VK Грибники Тюмени Ольга К. По словам тюменки, первый урожай был собран на Ирбитском тракте.
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Тюмень

«Пока ягоды мало, рано еще. Но в этом году земляники будет много», сообщила Ольга.

В Тюменской области ягоды земляники в лесах созревают в начале июля. Так что ждать ягодникам до сезона осталось недолго. Традиционно особо урожайными местами являются леса Тугулымского, Исетского районов, Салаирского тракта.

Пока же тюменцы времени даром не теряют и продолжают сбор грибов — некоторые жители региона находят в лесу не только белые, но и рыжики. Дикоросы в этом году тюменцы собирают ведрами. Кстати, 5-литровое ведро отборных боровиков можно купить всего за 750 рублей.

#Новости#Тюмень#Ягоды#Валентина Бурнашева#Общество
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