Жители Тюменской области уже собирают землянику

«Пока ягоды мало, рано еще. Но в этом году земляники будет много», сообщила Ольга.
В Тюменской области ягоды земляники в лесах созревают в начале июля. Так что ждать ягодникам до сезона осталось недолго. Традиционно особо урожайными местами являются леса Тугулымского, Исетского районов, Салаирского тракта.
Пока же тюменцы времени даром не теряют и продолжают сбор грибов — некоторые жители региона находят в лесу не только белые, но и рыжики. Дикоросы в этом году тюменцы собирают ведрами. Кстати, 5-литровое ведро отборных боровиков можно купить всего за 750 рублей.