Жители Тюменской области уже собирают землянику

Пока же тюменцы времени даром не теряют и продолжают сбор грибов — некоторые жители региона находят в лесу не только белые, но и рыжики. Дикоросы в этом году тюменцы собирают ведрами. Кстати, 5-литровое ведро отборных боровиков можно купить всего за 750 рублей.