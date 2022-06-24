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Владимир Якушев и Александр Моор в Тобольске посетили обновленный Аптекарский сад

24 июня 12:08
Фото: сайт правительства Тюменской области
В Тобольске после реставрации открыли Аптекарский сад. В торжественной церемонии приняли участие полпред президента РФ в УФО Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщает пресс-служба правительства региона.

Александр Моор и Владимир Якушев посадили не месте современного общественного пространства по двадцатилетней сосне. Всего здесь будет высажено порядка 450 взрослых деревьев.

Фото: сайт правительства Тюменской области

«Аптекарский сад ведет свою историю с XIX века — в нем выращивали лекарственные растения. В наше время сад долго находился в запустении. Решение о его реконструкции было принято по инициативе жителей Тобольска, а концепция реновации прошла общественное обсуждение. Это самое главное — люди сами определили, каким быть месту, где они будут отдыхать и проводить время с семьями», сказал глава региона.

Расходы на разработку концепции реконструкции взяла на себя компания СИБУР — многолетний партнер правительства Тюменской области. На обновление Аптекарского сада ушел почти год. Сейчас здесь, на площади 5,85 га, воссозданы плантации лекарственных растений, установлены детские игровые и спортивные площадки, проложены пешеходные и велосипедные дорожки.

В пресс-службе правительства области напомнили, Аптекарский сад, расположенный в сердце Тобольска, был первой культурной лесопосадкой в черте городе и одним из знаковых мест для гостей.

В январе этого года между правительством Тюменской области, ПАО «СИБУР Холдинг» и администрацией Тобольска было подписано Соглашение, в рамках которого в исторической столице Сибири будет реализовываться комплексная программа развития городской среды.

Фото: сайт правительства Тюменской области

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#Новости#Правительство Тюменской области#Александр Моор#Ирина Швецова#Общество
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