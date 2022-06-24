Владимир Якушев и Александр Моор в Тобольске посетили обновленный Аптекарский сад

«Аптекарский сад ведет свою историю с XIX века — в нем выращивали лекарственные растения. В наше время сад долго находился в запустении. Решение о его реконструкции было принято по инициативе жителей Тобольска, а концепция реновации прошла общественное обсуждение. Это самое главное — люди сами определили, каким быть месту, где они будут отдыхать и проводить время с семьями», сказал глава региона.