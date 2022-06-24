В Тюменской области сняли коронавирусный запрет на проведение массовых мероприятий

«Ограничения снимаются для мероприятий в рамках реализации государственных или муниципальных программ, нацпроектов, а также культурно-досуговых, культурно-просветительских мероприятий. Численность участников — не более 70% от общего количества мест для зрителей — не может превышать 500 человек; мероприятия с числом участников, превышающим 500 человек, возможны при условии согласования с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия», сказано в документе.
Ранее «Наш Город» писал, что в мае этого года Тюменская область занимала третье место среди регионов России по ограничениям из-за COVID-19. В конце мая в регионе был отменен обязательный масочный режим — сейчас он носит рекомендательный характер.
По данным операштаба, за последние сутки в Тюменской области было зарегистрировано 17 случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 переболели более 191 тысячи жиетелей.