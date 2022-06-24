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В Тюменской области сняли коронавирусный запрет на проведение массовых мероприятий

24 июня 06:10
Фото: 1Mi
В Тюменской области продолжают отменять коронавирусные ограничения. Тюменцам разрешили проводить культурно-досуговые мероприятия с число участников до 500 человек. Изменение в соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор.

«Ограничения снимаются для мероприятий в рамках реализации государственных или муниципальных программ, нацпроектов, а также культурно-досуговых, культурно-просветительских мероприятий. Численность участников — не более 70% от общего количества мест для зрителей — не может превышать 500 человек; мероприятия с числом участников, превышающим 500 человек, возможны при условии согласования с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия», сказано в документе.

Ранее «Наш Город» писал, что в мае этого года Тюменская область занимала третье место среди регионов России по ограничениям из-за COVID-19. В конце мая в регионе был отменен обязательный масочный режим — сейчас он носит рекомендательный характер.

По данным операштаба, за последние сутки в Тюменской области было зарегистрировано 17 случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 переболели более 191 тысячи жиетелей.

#Новости#Коронавирус#Ограничения#Валентина Бурнашева#Общество
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