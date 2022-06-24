В Тюменской области сняли коронавирусный запрет на проведение массовых мероприятий

«Ограничения снимаются для мероприятий в рамках реализации государственных или муниципальных программ, нацпроектов, а также культурно-досуговых, культурно-просветительских мероприятий. Численность участников — не более 70% от общего количества мест для зрителей — не может превышать 500 человек; мероприятия с числом участников, превышающим 500 человек, возможны при условии согласования с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия», сказано в документе.