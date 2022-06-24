В Тюмени уволен глава транспортной прокуратуры

В ведомстве отметили, что «не уполномочены давать информацию об увольнении сотрудников». Запрос по данному поводу направлен в Генеральную прокуратуру России.
Напомним, Анатолий Орлов был назначен на пять лет на должность руководителя Тюменской транспортной прокуратуры генеральным прокурором страны Юрием Чайка 14 июня 2019 года.
С 2009 года Орлов трудился в органах прокуратуры в должности. С 2012 занимал должность замглавы транспортной прокуратуры Тюменской области. Не один раз получал награды за добросовестное исполнение своих обязанностей.