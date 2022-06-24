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В Тюмени уволен глава транспортной прокуратуры

24 июня 07:42
Фото: vk.com/genprocrf
Тюменская транспортная прокуратура осталась без руководителя. Глава ведомства Анатолий Орлов уволен со службы. Соответствующая информация появилась накануне в ряде региональных СМИ. В канцелярии Тюменской транспортной прокуратуры «Нашему Городу» данное сообщение комментировать отказались.

В ведомстве отметили, что «не уполномочены давать информацию об увольнении сотрудников». Запрос по данному поводу направлен в Генеральную прокуратуру России.

Напомним, Анатолий Орлов был назначен на пять лет на должность руководителя Тюменской транспортной прокуратуры генеральным прокурором страны Юрием Чайка 14 июня 2019 года.

С 2009 года Орлов трудился в органах прокуратуры в должности. С 2012 занимал должность замглавы транспортной прокуратуры Тюменской области. Не один раз получал награды за добросовестное исполнение своих обязанностей.

#Новости#Тюменская транспортная прокуратура#Прокуратура#Валентина Бурнашева#Общество
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