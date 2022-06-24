В Тюмени осудили еще одного продавца опасным алкоголем, от которого умерли 3 человека

По данным ведомства, мужчина в декабре 2021 года приобрел у своего знакомого, который сейчас объявлен в федеральный розыск, 80 бутылок немаркированной алкогольной продукции с этикеткой «Царская охота» для реализации в своем продуктовом магазине.