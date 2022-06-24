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В Тюмени осудили еще одного продавца опасным алкоголем, от которого умерли 3 человека

24 июня 09:10
Фото: Пресс-служба Управления СКР по Тюменской области
В Тюмени вынесли приговор 35-летнему горожанину, который реализовывал некачественный алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СКР. Продукцией отравились три человека, которые в результате погибли.
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Суд

По данным ведомства, мужчина в декабре 2021 года приобрел у своего знакомого, который сейчас объявлен в федеральный розыск, 80 бутылок немаркированной алкогольной продукции с этикеткой «Царская охота» для реализации в своем продуктовом магазине.

Фото: Пресс-служба Управления СКР по Тюменской области

С конца декабря 2021 по январь 2022 года обвиняемый продавал опасный алкоголь через магазин — склад, расположенный в Тюмени. В результате, погибли 3 человека, которые купили и выпили этот напиток.

«Следователями СК России проведен большой объем работы: осмотры места происшествия, проведен комплекс экспертиз, в том числе и экспертиза спиртосодержащих жидкостей, допрошены потерпевшие. Следователем была собрана достаточная доказательственная база, что в результате и легло в основу обвинения»,рассказали в пресс-службе областного управления СКР.

Мужчину приговорили к 4,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, тюменец должен выплатить по гражданскому иску одной из потерпевших 200 тыс. рублей.

В ведомстве отметили, что мужчина добровольно выплатил компенсацию морального вреда каждому потерпевшему по 70 тыс. рублей.

Напомним, в мае был вынесен приговор 32-летнему Ниджату Новрузову, который тоже продавал «паленую» водку, из-за употребления которой погибли люди. Предпринимателя отправили на 5, 5 лет в исправительную колонию общего режима.

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