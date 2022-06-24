В Тюмени на улице Пермякова 16 автобусов изменят маршрут с 27 июня по 17 июля

Изменится схема проезда 16 автобусов.
«1-й этап — в период с 27 июня по 3 июля на съезде перед путепроводом по ул. Пермякова при движении в сторону ул. Республики со стороны ул. 50 лет Октября маршрут № 10 будет следовать в объезд перекрытого участка с сохранением остановочных пунктов»,сообщают в ведомстве.
С 8 по 11 июля автобусы 7, 8, 10, 11, 11д, 14, 15, 25, 27, 29, 29д, 30, 35, 41, 46, 47, 47д, 48, 49, 55, 63, 80, 80д, 96 будут объезжать участок на улице Республики, 196а.
Третий этап продлится до 17 июля, городские маршруты будут объезжать участок на подъеме на путепровод ул. Пермякова.