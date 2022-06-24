В Тюмени на улице Пермякова 16 автобусов изменят маршрут с 27 июня по 17 июля

«1-й этап — в период с 27 июня по 3 июля на съезде перед путепроводом по ул. Пермякова при движении в сторону ул. Республики со стороны ул. 50 лет Октября маршрут № 10 будет следовать в объезд перекрытого участка с сохранением остановочных пунктов»,сообщают в ведомстве.