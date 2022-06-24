В Тюмени ко Дню города сдадут обновленный двор на улице Мельникайте

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году Тюмень отметит 436-летний День рождения 30 июля. Традиционно в этот день запланировано проведение большого числа мероприятий. Основная часть из них пройдет на Цветном бульваре, площади 400-летия Тюмени и набережной. Запланированы выступления творческих коллективов региона и приглашенных артистов, а также праздничный салют.