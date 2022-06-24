nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени ко Дню города сдадут обновленный двор на улице Мельникайте

24 июня 04:40
Фото: тг-канал Руслан Кухарук
Для жителей тюменского дома, расположенного по адресу Мельникайте, 95, готовят подарок ко Дню города. К 30 июля здесь планируют завершить работы по благоустройству дворовой территории, сообщил своем тг-канале глава администрации Тюмени Руслан Кухарук.

Уже завершены работы по замене инженерных сетей, идет прокладка ливневой канализации с врезкой в коллектор по улице Мельникайте. В ближайшее время подрядная организация приступит к монтажу спортивной и детской игровой площадок, обустройству автопарковки на 70 мест. Приведены в порядок также будут зеленые насаждения.

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году Тюмень отметит 436-летний День рождения 30 июля. Традиционно в этот день запланировано проведение большого числа мероприятий. Основная часть из них пройдет на Цветном бульваре, площади 400-летия Тюмени и набережной. Запланированы выступления творческих коллективов региона и приглашенных артистов, а также праздничный салют.

#Новости#Благоустройство#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25