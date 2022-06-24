В тобольской роще обнаружили труп

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в начале июня местные жители обнаружили труп мужчины в припаркованном на стоянке автомобиле. По данным следственного управления СК РФ, признаком насильственной смерти на теле тюменца не было. В настоящее время ведется расследование.