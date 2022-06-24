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В тобольской роще обнаружили труп

24 июня 09:15
Фото: 1Mi
Тело мертвого мужчины обнаружили сегодня жители Тобольска в овраге рощи Журавского. Погибшего нашли в воде. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники следственного комитета.

В пресс-службе областного управления СКР по Тюменской области подтвердили сайту nashgorod.ru, что труп действительно был найден. На место происшествия выехал следователь. Других подробностей происшествия пока нет.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в начале июня местные жители обнаружили труп мужчины в припаркованном на стоянке автомобиле. По данным следственного управления СК РФ, признаком насильственной смерти на теле тюменца не было. В настоящее время ведется расследование.

Также на этой неделе мертвого мужчину в реке Иртыш нашли тобольские рыбаки. По предварительным данным, он запутался в рыболовных сетях, когда их проверял, и утонул.

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#Новости#Труп#Следственный комитет#Тобольск#Валентина Бурнашева#Происшествия
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