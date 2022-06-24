В реке Тюменской области обнаружили мертвую рыбу

В тюменских водоемах гибнет рыба. О проблемах сообщают жители Голышмановского и Упоровского районов в социальных сетях. По словам селян, гибель рыбы происходит из-за того, что в реки региона течет «химия» из Курганской области.

Тюменцам рекомендуют обратиться в Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству, а также сдать воду из водоемов на анализ в лабораторию. Отметим, буквально тремя днями ранее мертвую рыбу обнаружили жители Тюменской области в озере Чистом на Лесобазе. Гибель рыбы здесь, по мнению горожан, произошла из-за загрязнения водоема обычным бытовым мусором. Ранее «Наш Город» писал, что в этом году озера и реки региона пополнились 170 миллионами мальков таких видов рыбы, как нельма, карп, муксун и щука.