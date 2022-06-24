В пятницу в Тюмени будет пасмурно и без осадков

К 14:00 небо над городом затянут облака. Температура воздуха составит + 22 градуса, скорость ветра 2-5 метров в секунду. Влажность снизится до 70%, атмосферное давление ниже нормы.
Небольшой дождь и до 1 мм осадков ждут синоптики в субботу. Днём температура воздуха составит + 22 градуса, скорость ветра немного повысится до 2-6 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы.
Похолодание ожидается в областной столице 26 июня. В городе похолодает до + 13 градусов, но осадки маловероятны. Скорость ветра увеличится до 4-6 метров в секунду, влажность около 80%.
На следующей неделе температура воздуха начнёт постепенно расти, столбики термометра могут подняться до + 30 градусов.