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В пятницу в Тюмени будет пасмурно и без осадков

24 июня 01:03
Фото: 1Mi
В пятницу синоптики ожидают в Тюмени пасмурную, но теплую погоду, сообщает Гисметео.

К 14:00 небо над городом затянут облака. Температура воздуха составит + 22 градуса, скорость ветра 2-5 метров в секунду. Влажность снизится до 70%, атмосферное давление ниже нормы.

Небольшой дождь и до 1 мм осадков ждут синоптики в субботу. Днём температура воздуха составит + 22 градуса, скорость ветра немного повысится до 2-6 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы.

Похолодание ожидается в областной столице 26 июня. В городе похолодает до + 13 градусов, но осадки маловероятны. Скорость ветра увеличится до 4-6 метров в секунду, влажность около 80%.

На следующей неделе температура воздуха начнёт постепенно расти, столбики термометра могут подняться до + 30 градусов.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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