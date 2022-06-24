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В июне из тюменской школы программирования выпустились 42 ученика

24 июня 12:23
Фото: pixabay.com
В июне из Школы программирования Тюменской области выпустилось 42 слушателя. Изучение языков программирования Python, C# у них заняло около трех месяцев. Кроме того, за это время они получили навыки в разработке приложений на андроиде и в веб-дизайну, сообщает региональный департамент информатизации.

Через месяц из Школы выпустятся еще 12 программистов.

Уникальность образовательного процесса в тюменской Школе программирования заключается в том, что подготовка программ ведется с учетом потребностей заинтересованных работодателей. За короткий срок ученики осваивают полноценный курс подготовки по выбранному направлению: языки программирования, веб-разработка, администрирование и т. п. Обучение бесплатное. Записаться на него можно по ссылке. Всего доступно 15 направлений.

Кроме теоретических знаний, слушатели и выпускники школы принимают участие в хакатонах, ИТ-выставках, ярмарках вакансий, где они развивают профессиональные ИТ-навыки, умение работать в команде, а также знакомятся с потенциальными работодателями.

Одна из таких встреч работодателей и начинающих программистов пройдет 28 июня на базе «Точки кипения — Тюмень». Подробнее о мероприятии и регистрация на сайте Школы.

Напомним, правительство Тюменской области, в целях создания благоприятных условий для деятельности компаний в сфере информационных технологий, реализует целый комплекс мер государственной поддержки, в числе которых: налоговые послабления, гранты, субсидии.

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