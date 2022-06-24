В июне из тюменской школы программирования выпустились 42 ученика

В июне из Школы программирования Тюменской области выпустилось 42 слушателя. Изучение языков программирования Python, C# у них заняло около трех месяцев. Кроме того, за это время они получили навыки в разработке приложений на андроиде и в веб-дизайну, сообщает региональный департамент информатизации.

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