В июне из тюменской школы программирования выпустились 42 ученика

Через месяц из Школы выпустятся еще 12 программистов.
Уникальность образовательного процесса в тюменской Школе программирования заключается в том, что подготовка программ ведется с учетом потребностей заинтересованных работодателей. За короткий срок ученики осваивают полноценный курс подготовки по выбранному направлению: языки программирования, веб-разработка, администрирование и т. п. Обучение бесплатное. Записаться на него можно по ссылке. Всего доступно 15 направлений.
Кроме теоретических знаний, слушатели и выпускники школы принимают участие в хакатонах, ИТ-выставках, ярмарках вакансий, где они развивают профессиональные ИТ-навыки, умение работать в команде, а также знакомятся с потенциальными работодателями.
Одна из таких встреч работодателей и начинающих программистов пройдет 28 июня на базе «Точки кипения — Тюмень». Подробнее о мероприятии и регистрация на сайте Школы.
Напомним, правительство Тюменской области, в целях создания благоприятных условий для деятельности компаний в сфере информационных технологий, реализует целый комплекс мер государственной поддержки, в числе которых: налоговые послабления, гранты, субсидии.