Ученые придумали способ сделать взгляд робота более «живым»

Как пишет iz.ru, был проведен эксперимент, в ходе которого десятки добровольцев поочередно играли с роботом в игры-головоломки и параллельно вели диалог, рассказывая друг другу истории.
В то время, как робот был слушателем, его глазам задавались разные модели движения. Его взгляд то сфокусировался на лице и глазах живого рассказчика, то опускался вниз или отводился в сторону.
Большинство участников эксперимента рассказали, что когда робот во время разговора вежливо избегал контакта глазами, у них складывалось впечатление, что он их понимает.
Ученые пришли к выводу, что разнонаправленные движения глаз создают иллюзию смены внутренних ментальных состояний, как у мыслящего существа. Таким образом андроид становится более «эмоциональным».