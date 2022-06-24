nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ученые придумали способ сделать взгляд робота более «живым»

24 июня 11:38
Фото: pixabay.com
Российские ученые нашли способ сделать более эмоциональным взгляд робота во время контакта с человеком.

Как пишет iz.ru, был проведен эксперимент, в ходе которого десятки добровольцев поочередно играли с роботом в игры-головоломки и параллельно вели диалог, рассказывая друг другу истории.

В то время, как робот был слушателем, его глазам задавались разные модели движения. Его взгляд то сфокусировался на лице и глазах живого рассказчика, то опускался вниз или отводился в сторону.

Большинство участников эксперимента рассказали, что когда робот во время разговора вежливо избегал контакта глазами, у них складывалось впечатление, что он их понимает.

Ученые пришли к выводу, что разнонаправленные движения глаз создают иллюзию смены внутренних ментальных состояний, как у мыслящего существа. Таким образом андроид становится более «эмоциональным».

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25