Тюменцам предлагают заработать на сборе ягод до 300 тысяч рублей

Высокий спрос этим летом зарегистрирован и на услуги упаковщиков овощей — сезонную работу тюменцам предлагают в Московской, Тульской и Липецкой областях. Стоимость одной смены составляет от 1900 до 2400 рублей. Будущим работникам обещают оплатить билеты на проезд до места работы и обратно, обеспечить жильем на время вахты и полноценным двухразовым питанием.