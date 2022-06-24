Тюменцам предлагают заработать на сборе ягод до 300 тысяч рублей

«Показываем места для сбора, учим ориентироваться в лесу, снабжаем инструментом, предоставляем общежития и автомобили. Доход сборщика ягод напрямую зависит от количества собранных килограммов», указано в вакансии.
К примеру, морошку принимают за 400-500 рублей за килограмм, чернику — по 150-200, грибы — от 30 до 100 рублей за килограмм.
Также в Тюмени ищут сборщиков овощей и фруктов в теплицах Липецка и Вязьмы. Заработную плату здесь предлагают скромнее — от 75 до 95 тысяч рублей, но гарантируют бесплатное проживание, обеспечение двухразовым горячим питанием, оплаты проезда до места работы и обратно.
Высокий спрос этим летом зарегистрирован и на услуги упаковщиков овощей — сезонную работу тюменцам предлагают в Московской, Тульской и Липецкой областях. Стоимость одной смены составляет от 1900 до 2400 рублей. Будущим работникам обещают оплатить билеты на проезд до места работы и обратно, обеспечить жильем на время вахты и полноценным двухразовым питанием.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области ищут тусовщика. Будущему работнику за общение, новые знакомства и создание у гостей хорошего настроения готовы платить от 40 до 80 тысяч рублей в месяц.