nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменцам предлагают заработать на сборе ягод до 300 тысяч рублей

24 июня 07:18
Фото: 1Mi
До 300 тысяч рублей в месяц предлагают заработать жителям Тюменской области на сборе сезонных ягод в Карелии — черники, морошки и брусники. Работа предполагает вахтовый метод. Будущий работодатель обещает предоставить общежитие для проживания, питание, транспорт за небольшую денежную сумму.

«Показываем места для сбора, учим ориентироваться в лесу, снабжаем инструментом, предоставляем общежития и автомобили. Доход сборщика ягод напрямую зависит от количества собранных килограммов», указано в вакансии.

К примеру, морошку принимают за 400-500 рублей за килограмм, чернику — по 150-200, грибы — от 30 до 100 рублей за килограмм.

Также в Тюмени ищут сборщиков овощей и фруктов в теплицах Липецка и Вязьмы. Заработную плату здесь предлагают скромнее — от 75 до 95 тысяч рублей, но гарантируют бесплатное проживание, обеспечение двухразовым горячим питанием, оплаты проезда до места работы и обратно.

Высокий спрос этим летом зарегистрирован и на услуги упаковщиков овощей — сезонную работу тюменцам предлагают в Московской, Тульской и Липецкой областях. Стоимость одной смены составляет от 1900 до 2400 рублей. Будущим работникам обещают оплатить билеты на проезд до места работы и обратно, обеспечить жильем на время вахты и полноценным двухразовым питанием.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области ищут тусовщика. Будущему работнику за общение, новые знакомства и создание у гостей хорошего настроения готовы платить от 40 до 80 тысяч рублей в месяц.

#Новости#Вакансии#Валентина Бурнашева#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25