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Тюменского дорожника подозревают в коррупции

24 июня 06:35
Фото: 1Mi
Более 50 миллионов рублей «заработал» на взятках 42-летний тюменский дорожник. На мужчину заведено уголовное дело по статье 290 Уголовного кодекса. Наказание предусматривает до восьми лет лишения свободы.

По предварительным данным, главный механик одного из дорожных предприятий Тюменской области в течение трех лет получал взятки от различных поставщиков топлива за гарантии за заключение с ними контрактов. Суммы «подарков» начинались от 70 рублей.

На данный момент сотрудники Следственного комитета продолжают расследование дела.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени к четырем годам лишения свободы условно приговорили помощника экс-начальника отдела регистрационно-экзаменационной работы регионального ГИБДД Александра Селюнина за организацию продажи водительских прав. Сам Селюнин находится в СИЗО. Мера пресечения действует до июля.

#Новости#Взятки#Коррупция#Валентина Бурнашева#Общество
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