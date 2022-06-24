Тюменского дорожника подозревают в коррупции

По предварительным данным, главный механик одного из дорожных предприятий Тюменской области в течение трех лет получал взятки от различных поставщиков топлива за гарантии за заключение с ними контрактов. Суммы «подарков» начинались от 70 рублей.
На данный момент сотрудники Следственного комитета продолжают расследование дела.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени к четырем годам лишения свободы условно приговорили помощника экс-начальника отдела регистрационно-экзаменационной работы регионального ГИБДД Александра Селюнина за организацию продажи водительских прав. Сам Селюнин находится в СИЗО. Мера пресечения действует до июля.